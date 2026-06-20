Alertă în Grecia din cauza peștelui-balon. Specia toxică atacă turiști și poate provoca răni grave

Autoritățile din Grecia sunt în alertă din cauza răspândirii peștelui-balon argintiu, o specie invazivă extrem de periculoasă, care a ajuns în mai multe zone turistice din Marea Egee și care poate provoca răni serioase oamenilor. Guvernul elen a solicitat deja sprijinul Comisiei Europene pentru limitarea efectelor acestui fenomen.

Medicul român stabilit în Grecia, Nikos Koudounis, a explicat pentru Digi24 că peștele este periculos atât prin toxicitatea sa, cât și prin forța mușcăturii.

„Acest pește nu trebuie mâncat sub nicio formă pentru că conține o toxină foarte periculoasă pentru organism. Acest pește a venit din Africa și este în Grecia în mai multe insule, mai ales în Creta și la Evia”, a declarat medicul.

Potrivit acestuia, exemplarele pot varia ca dimensiune, de la câteva sute de grame până la aproximativ cinci kilograme. Problema este că peștii se apropie tot mai des de zonele de îmbăiere și pot intra în contact cu turiștii aflați în apă.

„Poate mușca gambele pentru că iese la suprafață acolo unde intră oamenii în nisip la plajă”, a avertizat Koudounis.

Specialiștii spun că peștele-balon argintiu are o dantură extrem de puternică, fiind capabil să spargă scoici și crustacee. Potrivit medicului, forța mușcăturii este atât de mare încât „poate rupe și o cutie”.

Specia, originară din zona tropicală a Oceanului Indian și a Mării Roșii, s-a răspândit în estul Mării Mediterane prin Canalul Suez și este prezentă în număr tot mai mare în zonele de coastă ale Greciei. Cele mai afectate regiuni sunt insulele din Marea Egee, în special Creta și Evia.

Medicul a precizat că peștele a fost observat inclusiv în apropierea capitalei elene.

„A ajuns și până la Atena, unde a mușcat o turistă acum câteva zile”, a spus acesta.

Cu toate acestea, specialistul consideră că turiștii nu trebuie să intre în panică, ci să fie atenți atunci când intră în apă și să solicite imediat ajutor medical dacă sunt răniți.

„Nu trebuie nici să le fie frică turiștilor, dar trebuie să aibă și mare grijă unde se duc și dacă sunt mușcați să se ducă imediat la medic”, a subliniat Koudounis.

Autoritățile elene monitorizează situația și încearcă să limiteze impactul acestei specii invazive, care afectează atât siguranța turiștilor, cât și ecosistemele marine și activitatea pescarilor locali.