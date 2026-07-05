Incident la Turnul Eiffel. Un bărbat a escaladat edificiul și a afișat un steag american

Un bărbat a fost arestat sâmbătă după ce a escaladat Turnul Eiffel și a arborat un steag al Statelor Unite, incident care a dus la evacuarea pieței din jurul monumentului și a două dintre etajele acestuia.

Potrivit publicației Le Monde, bărbatul a fost observat în jurul orei 15:45 în timp ce urca între etajele al doilea și al treilea ale Turnului Eiffel. După ce a ajuns într-o zonă superioară, acesta a desfășurat un steag american, fiind ulterior reținut de forțele de ordine la etajul al treilea.

Bărbatul nu a oferit nicio explicație pentru gestul său, au precizat autoritățile.

Acesta a fost dus la secția de poliție din arondismentul 7 din Paris, fiind cercetat pentru punerea în pericol a vieții altora.

Steagul american a fost îndepărtat de membrii Grupului de Intervenție și Protecție al Prefecturii Poliției din Paris.

Incidentul a avut loc în ziua în care Statele Unite marchează 250 de ani de la semnarea Declarația de Independență a Statelor Unite, document adoptat la Philadelphia prin care cele 13 colonii și-au proclamat independența față de Coroana Britanică.

Cu o seară înainte, Turnul Eiffel fusese iluminat în culorile drapelului american, iar pe monument au fost proiectate inscripțiile „USA” și „250”, în albastru, alb și roșu, pentru a marca aniversarea.