Video Incendiu de amploare lângă Salonic, în Grecia. Două fabrici sunt în flăcări

Un incendiu izbucnit sâmbătă a continuat să facă ravagii duminică în apropierea oraşului Salonic din Grecia, unde flăcările au devastat două fabrici, conform pompierilor.

Pompierii au lansat mari cantităţi de apă pe cale aeriană peste fabricile din jurul oraşului Oreokastro, o municipalitate situată la periferia nord-vestică a Salonicului, al doilea oraş ca mărime din Grecia, conform agenţiei de ştiri ANA, scrie Agerpres.

Este vorba de o fabrică de reciclare şi o fabrică de textile, potrivit lui Kostas Tsingas, preşedintele Asociaţiei Pompierilor, vorbind la postul public de televiziune ERT.

Un fum negru şi gros se ridica din instalaţia de reciclare, conform imaginilor transmise de ERT, şi a acoperit o mare parte din Salonic, în nordul Greciei.

Un miros puternic de plastic ars se simţea în tot oraşul.

Flăcările s-au apropiat de locuinţele din Oreokastro, determinând autorităţile elene să ordone evacuarea.

Operaţiunile de stingere a incendiilor implică în prezent 154 de pompieri, sprijiniţi de 52 de vehicule, două avioane de pompieri şi două elicoptere, conform datelor departamentului de pompieri.

Autorităţile sfătuiesc locuitorii să ţină ferestrele închise şi să îşi limiteze mişcările din cauza potenţialei toxicităţi a fumului.

Mai multe regiuni din Grecia, inclusiv Atena, Attica şi insula Creta, au fost plasate în alertă portocalie cu risc "foarte ridicat" de incendii duminică, din cauza temperaturilor ridicate şi a vânturilor puternice.