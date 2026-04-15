Înfrângerea lui Orban în Ungaria ar putea debloca un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, afirmă un oficial al UE

Schimbarea de guvern din Ungaria ar putea contribui la deblocarea a 90 de miliarde de euro pentru Ucraina și ar putea oferi „un nou impuls” procesului de aderare a acesteia la Uniunea Europeană, a declarat marți comisarul european pentru extindere.

Marta Kos, care a vorbit în marja reuniunilor FMI și Băncii Mondiale, a descris alegerile din Ungaria de duminică – în urma cărora premierul naționalist aflat de mult timp la putere, Viktor Orbán, a fost învins – drept „o mare victorie pentru Europa”, transmite The Guardian.

„Mă aștept, personal, ca acest lucru să aibă un efect pozitiv asupra procesului de aderare”, a spus Kos.

Ea a adăugat că schimbarea ar putea contribui și la deblocarea unui împrumut major, necesar pentru susținerea bugetului Ucrainei.

Orbán exercitase, în mod efectiv, un drept de veto asupra acestor fonduri, stârnind nemulțumirea altor lideri ai Uniunii Europene. El a legat acest veto de un conflict cu Ucraina privind o conductă avariată care transporta petrol rusesc.

Peter Magyar, câștigătorul proeuropean al alegerilor din Ungaria și lider al partidului Tisza, a declarat luni, 13 aprilie, că, în eventualitatea unei discuții cu Vladimir Putin, îi va cere acestuia să pună capăt războiului împotriva Ucrainei.

„Nu-l voi suna eu însumi, dar dacă vorbim, pot să-i cer să înceteze să ucidă acum, după patru ani, și să pună capăt acestui război... Nu cred că va urma sfatul meu. Dar sper cu adevărat că va fi forțat să oprească asta”, a declarat Peter Magyar.

Cu toate acestea, viitorul premier ungar a afirmat, însă, luni că este „exclusă” admiterea Ucrainei, țară aflată în război, în Uniunea Europeană, scrie Agerpres.