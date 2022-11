„Îmi închiriez soțul pentru a face treburi ciudate pentru femei”: afacerea de succes a unei familii britanice

Laura Young, în vârstă de 38 de ani, a avut această idee după ce a ascultat un podcast despre un bărbat care își câștiga existența asamblând mobilă pentru alte persoane, așa că i-a sugerat soțului ei, James, să înceapă și el să facă acest lucru.

S-a gândit că și soțul ei, James, ar putea face „lucruri ciudate pentru femei“, așa că a început să își ofere serviciile pentru 40 de lire sterline pe oră, anunțându-i abilitățile pe Facebook și pe aplicația Nextdoor. Acum, James are rezervări pentru săptămâni întregi, iar familia Young câștigă bani frumoși, notează Mirror.

Așteptându-se să obțină doar câteva chicoteli din partea internauților, bărbatul de 42 de ani a avut primul client într-o zi, iar în curând James lucra șase zile pe săptămână, de la 9 dimineața până la 8 seara.

A fost nevoit să refuze slujbe, iar „Rent My Handy Husband” este acum complet ocupat până la jumătatea lunii noiembrie.

Lucrările includ ajutor la montarea unui televizor sau a perdelelor până la reconstruirea unui perete, iar el este disponibil pentru a fi angajat de oricine are nevoie de ajutor; bărbați și femei.

În timp ce James se ocupă de partea de muncă, Laura se ocupă de administrarea conturilor sociale și a site-ului web.

Afacerea a avut mai mult succes decât și-ar fi imaginat cuplul, care a adăugat un nou serviciu pentru perioada Crăciunului, oferind instalarea de lumini festive, atât în interior, cât și în exterior.

„Nu m-am așteptat niciodată să ia atât de mult avânt. Am început doar de patru luni și am ajuns la un punct în care a fost atât de mult de lucru, încât James lucra șase zile pe săptămână. A trebuit să începem să refuzăm lucrări și să ne reducem orele de lucru, așa că acum lucrăm de luni până vineri, de la 9.00 la 17.00. Aveam propriile noastre planuri de construcție pe care nici măcar nu le-am început, deoarece am fost atât de ocupați. Ne-am rezervat și prima lucrare pentru luna ianuarie”, a declarat Laura.

James a fost nevoit să renunțe la locul de muncă anterior pentru a-și oferi serviciile în bricolaj cu normă întreagă alături de Laura, având grijă de cei trei copii ai lor, dintre care doi au autism.

De asemenea, James a fost diagnosticat și el ca fiind autist în urmă cu patru ani și a fost întotdeauna capabil să se concentreze pe lucruri precum construcțiile.

„Am fost foarte mulțumită. Se pricepe foarte bine să construiască lucruri și nu se deranjează cu instrucțiunile. Așa că m-am gândit că asta ar fi ceva ce ar putea face el. James nu provine dintr-un mediu comercial, dar bunicul său a fost inginer nuclear și cred că și el se afla în spectru. Are o minte foarte metodică și poate gândi în afara cutiei. El vede lucrurile diferit”, a mai declarat Laura pentru sursa citată.

În câteva zile, Laura a primit pe Facebook o mulțime de mesaje de la oameni care erau interesați de abilitățile soțului ei.

„Am avut chiar și solicitări până în Manchester, la care le-am spus că ar putea fi mai practic să găsească pe cineva mai aproape din cauza costurilor suplimentare, dar bineînțeles că am fi făcut-o!”, a mai povestit Laura, care a menționat că soțul ei nu face servicii de electricitate și instalații sanitare.

De asemenea, el nu taxează pentru fiecare lucrare, în schimb, lucrează cu ora, la un tarif de 40 de lire sterline, sau la un tarif de 250 de lire sterline pe zi.