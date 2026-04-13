Luni, 13 Aprilie 2026
Adevărul
Video Budapesta, în sărbătoare după un vot istoric: sfârșitul erei Orban a scos zeci de mii de oameni în stradă

Capitala Ungariei a trăit o noapte de euforie după alegerile decisive de duminică, în urma cărora partidul de opoziție Tisza a obținut o victorie zdrobitoare, punând capăt celor 16 ani de guvernare ai lui Viktor Orban.

Sfârșitul erei Orban a scos zeci de mii de oameni în stradă FOTO AFP

Străzile din Budapesta au devenit, până în zorii zilei de luni, o adevărată scenă de sărbătoare. Oamenii au dansat în fața barurilor, au cântat și au claxonat, celebrând victoria opoziției, potrivit News.ro.

Alegerile au atras o prezență record la vot, de aproximativ 80%, conform datelor preliminare. Pentru mulți dintre cei ieșiți în stradă, rezultatul a însemnat mai mult decât o simplă schimbare politică: a fost văzut ca un pas spre o orientare mai clară pro-europeană și o revenire la democrația pe care o consideră afectată în ultimii ani.

Podul cu Lanțuri, unul dintre simbolurile orașului, a fost iluminat în culorile naționale, iar pe malurile Dunării zeci de mii de oameni au fluturat steaguri ale Ungariei și ale Uniunii Europene. Unii au ciocnit pahare de șampanie, chiar și din pahare de hârtie, marcând momentul istoric.

„Nu credeam că se va întâmpla cu adevărat”

Entuziasmul a fost evident în rândul susținătorilor partidului Tisza, care au urmărit discursul de victorie al liderului opoziției, Peter Magyar.

„Mă simt extraordinar! Chiar extraordinar! Adică, nu m-am gândit niciodată că asta se va întâmpla cu adevărat. M-am rugat pentru asta timp de 16 ani, aşa că sunt foarte fericită”, a declarat Szilvia, una dintre susținătoare.

Ce urmează în Ungaria după rezultatul alegerilor parlamentare. Cum va fi ales noul premier și desemnat noul Guvern

În metrou și pe străzi au răsunat scandări precum „s-a terminat”, iar în fața clădirii Parlamentului, mulți au participat la o petrecere de tip rave.

Este o mare sărbătoare. Sunt foarte fericit. Aşteptam acest moment de ceva vreme. Şi sper că noua conducere, noul prim-ministru, va fi cu adevărat un prim-ministru al tuturor maghiarilor, aşa cum a spus el”, a spus Sandor Zoletnik.

Tinerii, printre cei mai entuziasmați

Grupuri de tineri s-au îmbrățișat și au sărit de bucurie, exprimându-și emoțiile fără rețineri: „Incredibil!” „Nu pot descrie ce simt!” „Suntem atât de fericiţi că Orban a plecat în sfârşit”. „Nu credeam că se va schimba ceva”.

Unul dintre ei a adăugat: „Aşadar, în sfârşit, după cel puţin 16 ani, simţim că există o speranţă. Simţim că există speranţa că Ungaria poate începe să meargă în direcţia corectă”.

Datele sociologice confirmă tendința: partidul Fidesz, fondat inițial ca mișcare de tineret, are acum un sprijin redus în rândul noii generații — doar 8% dintre alegătorii între 18 și 29 de ani, potrivit unui sondaj Median, și 22% în rândul celor între 18 și 39 de ani, conform Zavecz Research.

Euforia a dus și la blocaje în trafic pe unele dintre marile bulevarde, după ce mulțimile au ieșit în stradă, oprind mașinile și fluturând steaguri. Sute de oameni au continuat să se plimbe pe podurile peste Dunăre mult după miezul nopții, într-o atmosferă de sărbătoare rar întâlnită în capitala Ungariei.

Top articole

image
Cea mai puțin vizitată țară din Europa, pentru că turiștii o găsesc „plictisitoare”
digi24.ro
image
UIMITOR! Cum arată acum celebrul actor Lorenzo Lamas, la aproape 70 de ani. Noua sa iubită este o altă vedetă, Heather Locklear
stirileprotv.ro
image
Viktor Orbán îi cheamă pe maghiari să „apere Ungaria“. „Dacă ratăm această ocazie, ne amenință pericolul războiului”
gandul.ro
image
Péter Magyar, despre România: ce declara viitorul lider de la Budapesta în vizitele din țara noastră
mediafax.ro
image
Ce cadouri le făcea, de fapt, Jean Pădureanu oamenilor din fotbal. „Cu furgoneta aducea”
fanatik.ro
image
226 de lucrări de artă aflate în gestiunea Ministerului de Externe au dispărut fără urmă. Un proces menit să stabilească pagubele este pe rol încă din 2020
libertatea.ro
image
LIVE TEXT Rezultate alegeri în Ungaria 2026: ce arată primele date parțiale și numărătoarea în timp real
digi24.ro
image
„Vorbesc în engleză, ne urmăresc 110 țări” » Fiul lui Ion Țiriac, discurs neașteptat după finala turneului de la București: „Chiar dacă ești din Iran, Israel, SUA...”
gsp.ro
image
Reacție-fulger în Grecia: Răzvan Lucescu a refuzat "ordinul" lui Ivan Savvidis și a plecat din țară!
digisport.ro
image
FAN Courier a închis complet toate agențiile din România: Niciun sediu nu va mai fi disponibil
stiripesurse.ro
image
În 25 de ani, a acumulat 827 de zile de concediu neplătit. A dat în judecată firma și a câștigat peste jumătate de milion de euro
antena3.ro
image
Harta șantierelor din București: zeci de linii de tramvai au intrat în reparaţii. Şoferii ocolesc şi 10 km
observatornews.ro
image
Viktor Orban și-a recunoscut înfrângerea în urmă cu puțin timp. S-a scris istorie cu un RECORD incredibil
cancan.ro
image
Venituri nepermanente ignorate la pensie. Pensionarii trebuie să refacă adeverințele contra unei sume mari
newsweek.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
prosport.ro
image
Unde ar putea fi ascunse camere de filmat în apartamentele închiriate. Sfaturile unui specialist pentru a le găsi rapid
playtech.ro
image
Pierd milioane de euro! Csikszereda și Sepsi, adio bani din Ungaria, după ce Viktor Orban a pierdut la scor alegerile
fanatik.ro
image
Analist, după alegerile din Ungaria: „Kelemen Hunor trebuie să demisioneze de la conducerea UDMR și să se retragă din politică”
ziare.com
image
"Bombă!" A așteptat până în ultima secundă și i-a anunțat pe toți din avion: "Sărim în aer"
digisport.ro
image
Încă o lovitură pentru continentul nostru: Europa își pierde supremația farmaceutică în fața 'cleștelui' format de SUA și China
stiripesurse.ro
image
ANALIZĂ Cum a ajuns Viktor Orban să fie spulberat la vot. Victoria lui Magyar, explicată pas cu pas
cotidianul.ro
image
Ți se rupe sufletul! Florin Piersic, de nerecunoscut la 90 de ani. Merge în baston și e piele și os
romaniatv.net
image
Cine este Peter Magyar, liderul Tisza. Politicianul pune capăt dominației lui Viktor Orban după 16 ani
mediaflux.ro
image
Averea lui Mircea Lucescu: fotbal, afaceri imobiliare și cele două companii la care avea acțiuni pe Bursă
gsp.ro
image
Religia la care s-a convertit Mihai Gâdea. Mama lui nu va avea slujbă la ortodocși
actualitate.net
image
Sexul oral a depășit oficial fumatul ca principală cauză a cancerului de gât
actualitate.net
image
Iubitele l-au abandonat, fiica n-are bani! Cine îi plătește, de fapt, lui Irinel Columbeanu taxa la azil: „Îl scapă și de datorii!”
click.ro
image
La cât timp trebuie să schimbi lenjeria de pat, de fapt. Greșeala pe care mulți o fac
click.ro
image
Am întrebat 5 chefi celebri care sunt mâncărurile lor preferate. „Nu ai nevoie de un buget uriaș pentru a mânca regește”
click.ro
Filmul Theodora Împărăteasa Sclavă 1954 cu Gianna Maria Canale, Georges Marchal, personaje Teodora, Justinian, Pofimedia 0418414715 jpg
De la ”Mama desfrânatelor”, la „Regina de Aur a Imperiului Bizantin”. Juca bărbații pe degete și-a ajuns împărăteasă. Și legea s-a schimbat pentru ea
okmagazine.ro
Regele Frederik, Regina Mary, vizită în Letonia, Profimedia (2) jpg
DOLIU uriaș la Palat! S-a stins, după ce a luptat cu problemele de sănătate. Regina a făcut anunțul dureros
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
07d03212 95d2 4d54 bef5 7a07a6b26b40 webp
John Franklin, povestea exploratorului care a murit în mod misterios în ghețurile Canadei
historia.ro
Click!

image
Mihaela Rădulescu rupe tăcerea! Ce ar fi făcut familia lui Felix Baumgartner după tragedie: „N-a fost cazul aici, din păcate”
image
Iubitele l-au abandonat, fiica n-are bani! Cine îi plătește, de fapt, lui Irinel Columbeanu taxa la azil: „Îl scapă și de datorii!”

OK! Magazine

image
DOLIU uriaș la Palat! S-a stins, după ce a luptat cu problemele de sănătate. Regina a făcut anunțul dureros

Click! Pentru femei

image
Lunile în care se nasc liderii! Verifică dacă ești pe lista celor pe care nu îi ocolește succesul

Click! Sănătate

image
Poți găsi iepurașul ascuns în 7 secunde?