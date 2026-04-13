Video Budapesta, în sărbătoare după un vot istoric: sfârșitul erei Orban a scos zeci de mii de oameni în stradă

Capitala Ungariei a trăit o noapte de euforie după alegerile decisive de duminică, în urma cărora partidul de opoziție Tisza a obținut o victorie zdrobitoare, punând capăt celor 16 ani de guvernare ai lui Viktor Orban.

Străzile din Budapesta au devenit, până în zorii zilei de luni, o adevărată scenă de sărbătoare. Oamenii au dansat în fața barurilor, au cântat și au claxonat, celebrând victoria opoziției, potrivit News.ro.

Alegerile au atras o prezență record la vot, de aproximativ 80%, conform datelor preliminare. Pentru mulți dintre cei ieșiți în stradă, rezultatul a însemnat mai mult decât o simplă schimbare politică: a fost văzut ca un pas spre o orientare mai clară pro-europeană și o revenire la democrația pe care o consideră afectată în ultimii ani.

Sursa video: X/ @Gianl1974

Podul cu Lanțuri, unul dintre simbolurile orașului, a fost iluminat în culorile naționale, iar pe malurile Dunării zeci de mii de oameni au fluturat steaguri ale Ungariei și ale Uniunii Europene. Unii au ciocnit pahare de șampanie, chiar și din pahare de hârtie, marcând momentul istoric.

„Nu credeam că se va întâmpla cu adevărat”

Entuziasmul a fost evident în rândul susținătorilor partidului Tisza, care au urmărit discursul de victorie al liderului opoziției, Peter Magyar.

„Mă simt extraordinar! Chiar extraordinar! Adică, nu m-am gândit niciodată că asta se va întâmpla cu adevărat. M-am rugat pentru asta timp de 16 ani, aşa că sunt foarte fericită”, a declarat Szilvia, una dintre susținătoare.

Sursa video: X/ @mari_nikuradze

În metrou și pe străzi au răsunat scandări precum „s-a terminat”, iar în fața clădirii Parlamentului, mulți au participat la o petrecere de tip rave.

„Este o mare sărbătoare. Sunt foarte fericit. Aşteptam acest moment de ceva vreme. Şi sper că noua conducere, noul prim-ministru, va fi cu adevărat un prim-ministru al tuturor maghiarilor, aşa cum a spus el”, a spus Sandor Zoletnik.

Tinerii, printre cei mai entuziasmați

Grupuri de tineri s-au îmbrățișat și au sărit de bucurie, exprimându-și emoțiile fără rețineri: „Incredibil!” „Nu pot descrie ce simt!” „Suntem atât de fericiţi că Orban a plecat în sfârşit”. „Nu credeam că se va schimba ceva”.

Unul dintre ei a adăugat: „Aşadar, în sfârşit, după cel puţin 16 ani, simţim că există o speranţă. Simţim că există speranţa că Ungaria poate începe să meargă în direcţia corectă”.

Sursa video: X/ @nexta_tv

Datele sociologice confirmă tendința: partidul Fidesz, fondat inițial ca mișcare de tineret, are acum un sprijin redus în rândul noii generații — doar 8% dintre alegătorii între 18 și 29 de ani, potrivit unui sondaj Median, și 22% în rândul celor între 18 și 39 de ani, conform Zavecz Research.

Euforia a dus și la blocaje în trafic pe unele dintre marile bulevarde, după ce mulțimile au ieșit în stradă, oprind mașinile și fluturând steaguri. Sute de oameni au continuat să se plimbe pe podurile peste Dunăre mult după miezul nopții, într-o atmosferă de sărbătoare rar întâlnită în capitala Ungariei.