Ilie Bolojan îl felicită pe Péter Magyar după victoria din Ungaria: „Așteptăm consolidarea parteneriatului strategic România–Ungaria”

Premierul României, Ilie Bolojan, l-a felicitat pe liderul opoziției ungare, Péter Magyar, pentru victoria obținută la alegerile parlamentare din Ungaria.

„Felicitări călduroase lui Péter Magyar pentru victoria electorală! Așteptăm cu interes consolidarea Parteneriatului Strategic România–Ungaria, cu accent pe cooperarea economică și sectorială. Prioritatea noastră este să lucrăm împreună pentru a îmbunătăți viața cetățenilor noștri, într-o Uniune Europeană mai puternică, mai unită și mai competitivă. Îți dorim un mandat de succes!”, a scris prim-ministrul pe platforma X.

Mesajul a fost reluat și de Guvernul României, într-o formă mai scurtă: „Felicitări călduroase lui Péter Magyar pentru victoria electorală! Așteptăm consolidarea Parteneriatului Strategic România–Ungaria, cu accent pe cooperarea economică și sectorială.”

Victoria lui Péter Magyar a fost salutată rapid de lideri europeni și internaționali.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis că „Ungaria a ales Europa”, subliniind că rezultatul întărește Uniunea Europeană.

La rândul său, președintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a felicitat pe Magyar și și-a exprimat dorința de a dezvolta cooperarea bilaterală, afirmând că Ucraina este pregătită pentru „o muncă comună constructivă” în beneficiul ambelor țări și al stabilității regionale.

Un mesaj de felicitare a venit și din partea președintelui României, Nicușor Dan, care a transmis că rezultatul alegerilor reprezintă un semnal important pentru consolidarea parcursului european al Ungariei.

Victoria lui Péter Magyar marchează finalul celor 16 ani de guvernare ai premierului Viktor Orbán, unul dintre cei mai influenți lideri ai Europei.

Partidul Tisza a obținut o majoritate clară în parlament, deschizând calea unor reforme majore și a unei posibile resetări a relațiilor cu Uniunea Europeană.