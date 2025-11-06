Un fost paznic al muzeului și influencer pe rețele sociale, printre suspecții jafului spectaculos de la Luvru

Unul dintre cei patru bărbați arestați pentru jaful de 88 de milioane de euro de la Muzeul Luvru ar fi un influencer pasionat de motociclete, cunoscut pe rețelele sociale sub numele de Doudou Cross Bitume, potrivit presei franceze.

Suspectul, identificat oficial ca Abdoulaye N., în vârstă de 39 de ani, s-a născut și a crescut în suburbia pariziană Aubervilliers. El a fost reținut la domiciliu, la șase zile după spargerea din 19 octombrie, și este acuzat de furt organizat și conspirație criminală.

Conform surselor judiciare, ADN-ul său ar fi fost găsit pe una dintre vitrinele sparte și pe mai multe obiecte abandonate la locul faptei – inclusiv o vestă reflectorizantă, mănuși și un polizor folosit pentru tăierea geamurilor.

Jaf de șapte minute în plină zi

Jaful, care a durat mai puțin de șapte minute, a fost comis de o bandă formată din patru persoane. Potrivit anchetatorilor, hoții au folosit un camion furat, prevăzut cu o scară extensibilă și un lift pentru marfă, pentru a ajunge la fereastra de la etajul întâi al galeriei Apollo.

Doi dintre ei au spart geamul și două vitrine în care erau expuse bijuterii istorice, apoi au coborât rapid și au fugit pe motociclete conduse de ceilalți doi complici.

Printre piesele dispărute se numără un colier cu smaralde și diamante oferit de Napoleon I celei de-a doua soții, împărăteasa Maria Luiza, și o diademă cu 212 perle și aproape 2.000 de diamante, care a aparținut soției lui Napoleon al III-lea.

Bijuteriile nu au fost încă recuperate.

De la paznic de muzeu la suspect într-un jaf de proporții

Potrivit publicației Le Parisien și postului BFMTV, Abdoulaye N. a lucrat în trecut ca agent de securitate la Centrul Pompidou și a fost angajat la firmele UPS și Toys R Us. Sursele citate notează că era o figură cunoscută în cartier, „amabil, respectuos și cu suflet mare”, după cum l-au descris vecinii.

Pe rețelele sociale, Doudou Cross Bitume se prezenta ca un pasionat al motocicletelor Yamaha TMax – același tip de scuter puternic folosit de hoți pentru a fugi de la locul jafului. În filmările publicate pe YouTube, TikTok și Instagram, el apare făcând cascadorii pe străzile din nordul Parisului, sub sloganul „Toujours plus près du bitume” („Întotdeauna mai aproape de asfalt”).

Un trecut plin de antecedente

Dosarul penal al suspectului conține 15 condamnări anterioare, potrivit presei franceze. Printre acestea: deținere și transport de droguri, conducere fără permis, punerea în pericol a altora, dar și un jaf dintr-un magazin de bijuterii comis în 2014 – faptă pentru care a fost condamnat împreună cu un alt suspect implicat acum în jaful de la Luvru.

Procurorul Parisului, Laure Beccuau, a declarat că Abdoulaye N. „a oferit puține informații anchetatorilor”, dar ar fi „recunoscut parțial implicarea” în furtul bijuteriilor imperiale.

Beccuau a mai precizat că profilurile celor arestați „nu corespund tipologiei obișnuite a crimei organizate sofisticate”, sugerând că aceștia ar fi putut acționa la comanda unui organizator rămas încă necunoscut.

Cazul care a captat Franța

Procesul lui Abdoulaye N., programat miercuri la tribunalul din Bobigny într-un alt dosar minor, a fost amânat din cauza „atmosferei mediatice” și a „evenimentelor recente”. Avocații săi au declarat că vor fi „extrem de vigilenți” în privința respectării prezumției de nevinovăție.

Între timp, ancheta privind jaful de la Luvru continuă, iar autoritățile încearcă să identifice rețeaua care ar fi putut planifica operațiunea de un profesionalism rar întâlnit – o lovitură spectaculoasă, executată în plină zi, în inima Parisului și sub privirile celui mai vizitat muzeu din lume.