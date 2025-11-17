Video Securitatea la Luvru, un dezastru. Doi influenceri şi-au agăţat portretul lângă Mona Lisa lui Leonardo da Vinci

La câteva săptămâni după furtul bijuteriilor Coroanei, doi utilizatori TikTok au provocat securitatea muzeului Luvru cu o farsă care arată cât de vulnerabilă e, în continuare, securitatea acestui obiectiv turistic.

Un nou tablou și-a făcut apariția la Luvru, spre dezamăgirea conducerii instituției, scrie la La Stampa, care semnalează „dezastrul” de securitate cu care încă se confruntă muzeul.

Neal și Senne, doi utilizatori TikTok cunoscuți pentru farsele lor pe rețelele de socializare, au reușit să-și atârne portretul lângă cel al Giocondei (Mona Lisa, opera lui Leonardo da Vinci), în faimoasa „Salle des Etats” de la primul etaj al muzeului Luvru din Paris, fără a fi deranjați de agenții de securitate, potrivit Bfmtv.

S-a întâmplat vineri, în jurul orei 17:30, când influencerii belgieni – care au peste 48.000 de urmăritori pe TikTok – au intrat în Muzeul Luvru printre vizitatori.

Când au ajuns în Salle des Etats, și-au agățat tabloul pe perete, printre colecția de tablouri din secolul al XVI-lea, înainte de a pleca.

„A doua zi, am primit un comentariu care ne informa că tabloul era încă acolo. Nu aveam alte informații, așa că am plecat cât mai repede posibil”, au declarat Neal și Senne, pentru Bfmtv.

Ca să evite trezirea unor suspiciuni în rândul agenților de securitate de la intrare, cei doi TikTok-eri au pus la cale un plan elaborat.

„Știam că securitatea va fi strictă, așa că am construit un cadru din Lego, pentru a-l putea dezasambla și reasambla în interior. Am pus toate piesele într-o pungă de cumpărături”, a explicat Senne.

Băieții au trecut de securitate, au străbătut coridoarele celebrului muzeu și și-au îndeplinit provocarea, făcând fotografii pe parcurs.

Farsa lor, distribuită pe rețelele de socializare la aproape o lună după spectaculosul jaf de la Luvru, a reaprins îngrijorările cu privire la deficiențele de securitate ale Muzeului Luvru, subliniază Bfmtv.

Într-un raport publicat pe 6 noiembrie, Curtea de Conturi din Franța a denunțat deficiențele de securitate ale muzeului, subliniind numărul insuficient de camere de supraveghere și „întârzierea” cu care conducerea a implementat sistemele de securitate.

Muzeul Luvru „a acordat prioritate operațiunilor de vizibilitate, în detrimentul întreținerii și renovării clădirilor și a instalațiilor tehnice, în special a securității”, a constatat Curtea de Conturi.