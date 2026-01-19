Navă cargo a Rusiei ce transporta marfă sancționată, reținută de autoritățile italiene

Poliția financiară italiană a reținut sâmbătă o navă rusească, sub suspiciunea că transporta marfă aflată sub sancțiunile UE, relatează Kyiv Independent.

Nava a sosit în portul Brindisi pe 17 ianuarie. Tribunalul din Brindisi a aprobat confiscarea navei și a încărcăturii acesteia - 33.000 de tone de metal feros.

Potrivit forțelor de ordine italiene, în urma inspecțiilor au fost descoperite „nereguli grave” în documentația de la bordul navei, precum și tentative de a eluda sistemele de urmărire. Autoritățile au declarat că s-au constatat operațiuni de încărcare care au fost efectuate într-un port rusesc supus sancțiunilor UE.

Analiza datelor din sistemul electronic al hărților și cel informatic a arătat că nava s-a aflat în portul Novorossiisk între 13 și 16 noiembrie 2025, unde ar fi efectuat activități de încărcare interzise, ​​a relatat publicația italiană Quotidiano di Puglia .

Anchetatorii au descoperit, de asemenea, că sistemul automat de identificare al navei a fost dezactivat în apropiere de Novorossiisk, aparent pentru a evita geolocalizarea și supravegherea din partea autorităților.

Patru persoane sunt anchetate în acest caz - un importator, armatorul navei și doi membri ai echipajului - sub suspiciunea de încălcare a restricțiilor impuse de UE împotriva Rusiei ca urmare a invaziei în Ucraina.

Legislația adoptată de UE impune sancțiuni ample Rusiei pentru acțiunile sale de destabilizare a Ucrainei, inclusiv limite stricte privind importul și achiziționarea de produse din fier și oțel provenind din Rusia.

Moscova s-a bazat din ce în ce mai mult pe o așa-numită flotă din umbră, formată din nave care operează în afara mecanismului de supraveghere maritimă, pentru a transporta petrol și alte bunuri în străinătate, cu eludarea sancțiunilor occidentale.

Guvernele europene au semnalat că sunt dispuse să măsuri mai dure în ultimele luni pentru a combate astfel de practici.