Giorgia Meloni se distanțează de Donald Trump și avertizează: „Occidentul riscă paralizia dacă Europa și SUA nu merg în aceeași direcție”

Premierul italian Giorgia Meloni a adoptat un ton vizibil mai critic față de președintele american Donald Trump în discursul susținut joi în fața Parlamentului de la Roma, pe fondul presiunilor politice interne generate de eșecul referendumului privind reforma în justiție. Meloni a subliniat că relația SUA-Europa trece printr-o perioadă .„deosebit de dificilă”.

Giorgia Meloni a avertizat că relația transatlantică se află într-un moment sensibil, subliniind că „Occidentul se sprijină pe două piloni – Europa și Statele Unite – iar lipsa unei direcții comune riscă să ducă la blocaj”, potrivit Politico

Premierul italian a insistat asupra necesității menținerii unității occidentale, în contextul tensiunilor provocate de conflictul din Iran.

„O alegere greșită”

Pentru prima dată de la realegerea liderului american în 2024, Giorgia Meloni a enumerat public o serie de divergențe cu Washingtonul: de la tarifele comerciale impuse Europei, pe care le-a calificat drept „o alegere greșită”, la apărarea reputației militarilor italieni din Afganistan și până la poziția comună a Italiei și UE privind integritatea teritorială a Groenlandei.

Premierul italian a reiterat și opoziția Italiei față de operațiunea militară din Iran, amintind episodul recent în care Roma a refuzat aterizarea unui avion militar american la baza Sigonella, înainte ca acesta să se îndrepte spre Orientul Mijlociu.

Schimbarea de ton marchează o ruptură față de declarațiile mai conciliatoare din ultimele luni, când Giorgia Meloni justificase unele decizii ale Washingtonului ca fiind rezultatul unor „neînțelegeri” și chiar susținuse ideea acordării unui Premiu Nobel pentru Pace președintelui american.

Meloni a explicat că dificultățile actuale nu sunt un fenomen izolat, ci rezultatul unei evoluții mai vechi a politicii americane, care a început să acorde tot mai multă atenție competiției globale cu China și regiunii Indo-Pacific, în detrimentul intereselor europene. În opinia sa, această schimbare de priorități a devenit mai vizibilă în ultimii ani și pune presiune pe Europa să își redefinească rolul și instrumentele de politică externă.

Înfrângerea la referendum a fost interpretată de mulți ca un vot de neîncredere în premier

Discursul vine după ce înfrângerea la referendum a fost interpretată de mulți ca un vot de neîncredere în premierul Giorgia Meloni. O parte dintre aliații săi politici au pus rezultatul pe seama creșterii prețurilor la energie și a apropierii sale de Trump, perceput tot mai negativ în Italia, inclusiv în rândul dreptei.