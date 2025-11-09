Trei dintre cele mai frumoase și inedite muzee din Europa. Au fost premiate iar unul este amenajat într-un vechi ospiciu

În Europa sunt câteva muzee unicat care ar trebuie vizitate măcar odată în viață. Cel puțin asta spun specialiștii în turism care au decernat acestor instituții muzeale prestigiosul premiu de „muzeu al anului”. Majoritatea au expoziții mai puțin obișnuite dar fascinante.

Muzeele sunt printre cele mai apreciate destinații turistice în Europa, mai ales fiindcă oferă o perspectivă spectaculoasă asupra istoriei și culturii Bătrânului Continent dar și a interacțiunii europenilor cu alte civilizații. Muzeele europene păstrează printre cele mai valoroase exponante ale istoriei omenirii. Mai mult decât oricând, în ultimul deceniu, muzeele din Occidentul european, cu precădere, nu s-au mai rezumat la expoziții clasice, cu artefacte din diferite epoci, ordonate cronologic, pe săli tematice, sau la obișnuitele colecții de artă sau cu tematică memorialistică dedicate anumitor personalități.

Din contră, muzeele moderne din Europa au devenit spații ale unor experiențe inedite în care oamenii pot descoperi aspecte din viața cotidiană ale înaintașilor, de cele mai multe ori în mod interactiv și spectaculos din punct de vedere vizual, dar totodată pot trăi tot felul de experiențe vizuale, oflactive și chiar spirituale. Din această perspectivă, o parte a acestor muzee au fost considerate printre cele mai bune de pe continent, fiind distinse cu premii importante de la organizații prestigioase. Adevărul vă prezintă trei dintre muzeele distinse la nivel european, în ultimii ani, cu premiul „Muzeul Anului”, decernat de „European Museum of the Year Award”.

Cel mai tare muzeu din anul 2025, deschis gratuit vizitatorilor

Câștigătorul titlului de „Muzeul Anului” în anul 2025 este Muzeul din Manchester, Marea Britanie. Este o instituție de cultură și patrimoniu incredibilă, care adăpostește o bogăție uriașă de artefacte, dar care încearcă prin expozițiile sale să educe publicul cu ajutorul experiențelor interactive. La Muzeul din Manchester, o construcție uriașă, realizată în stil neogotic, vizitatorii pot admira expoziții de arheologie, antropologie și istorie naturală. Muzeul este deținut de Universitatea din Manchester și beneficiază de aportul unor specialiști de top la nivel mondial. Sunt expuse peste 4.5 milioane de obiecte de pe toate continentele.

Este cel mai mare muzeu universitar din Marea Britanie și are peste 430.000 de vizitatori pe an, fiind o atracție turistică majoră în Insulele Britanice. A fost înființat în anul 1821, odată cu achiziționarea colecției lui John Leigh Philips. Ulterior, Alfred Waterhouse, arhitectul Muzeului de Istorie Naturală din Londra, a fost însărcinat să proiecteze acest muzeu care să găzduiască colecțiile în beneficiul studenților și al publicului pe un amplasament de pe Oxford Road. Muzeul din Manchester a fost deschis publicului în 1888. La acea vreme, departamentele științifice ale colegiului erau adiacente, iar studenții intrau în galerii din sălile lor de curs din clădirea Beyer. De-a lungul secolului XX, muzeul a fost extins în permanență și dotat cu noi și noi colecții.

În anul 2021 a avut loc reamenajarea muzeului, care i-a adus premiul de anul acesta. A fost reabilitat și reamenajat cu peste 13 milioane de lire sterline. Muzeul s-a redeschis pe 18 februarie 2023 și cuprinde o extensie cu două etaje și galerii noi, inclusiv o sală de expoziții mare, Galeria Belonging, Galeria de Cultură Chineză Lee Kai Hung și Galeria Asia de Sud. Galeria Asia de Sud este un parteneriat cu British Museum și va fi primul spațiu expozițional permanent din Marea Britanie dedicat poveștilor, experiențelor și contribuțiilor comunităților din Asia de Sud. Printre cele mai titrate expoziții permanente ale muzeului se numără și „Living Worlds”, inaugurată în aprilie 2011, ca un nou tip de galerie de istorie naturală. Este un loc unde nu se găsesc doar exponante fascinante de pe toate continentele, dar este și un spațiu în care vizitatorii sunt invitați să reflecteze asupra atitudinii omului asupra naturii.

De exemplu, are o galerie specială în care voluntarii îi învață pe vizitatori cum să cultive fructe, legume și să îngrijească plante. Printre altele, aici se află o bucată de moloz de la explozia bombei atomice de la Hiroshima. Foarte interesantă este și expoziția „Lumi antice”, deschisă în 2012, și unde pot fi admirate artefacte incredibile din trecutul omenirii, inclusiv din Egiptul Antic și Mesopotamia. O altă expoziție, „Descoperind arheologia”, explorează modul în care oamenii dau sens trecutului folosind obiecte și include informații despre reconstrucția facială, dând viață în mod surprinzător oamenilor din alte milenii.

De neratat este expoziția „Lumi egiptene”, care poartă vizitatorii într-o călătorie prin peisajul, obiceiurile și practicile egiptenilor antici. Și sunt multe alte galerii, o bună parte din ele cu sisteme și dispozitive interactive. La Muzeul din Manchester poate fi admirat și un schelet complet al unui T-Rex, dar și o statuie egipteană care a devenit celebră în toată lumea fiindcă, aparent, se învârtea singură. Muzeul se află pe Oxford Road în Manchester, Marea Britanie. Se poate ajunge ușor, cu zboruri din București, care încep de la 60 de euro de persoană. Muzeul este închis doar lunea. În restul zilelor, programul este între ora 10.00 și 17.00.

O poveste fascinantă a nordului

Câștigătorul de anul trecut al titlului de „Muzeul Anului” este Sami Museum Siida din satul Inari, Finlanda. Este un muzeu nou, deschis pentru prima dată pe 1 aprilie 1998, dar fascinant. Este un loc unde poți vedea o povestea unicat a nordului Europei, așa cum poate puțini și-o putea imagina. Numele muzeului, „Siida”, înseamnă pur și simplu „locul” în finlandeză și conține expoziții dedicate oamenilor locului, a istoriei și tradițiilor lor, dar și a naturii neîmblânzite din nordul extrem al Europei.

"Sarcina națională a Muzeului Sámi este de a achiziționa și documenta patrimoniul cultural Sámi din Finlanda. În centrul acestei activități se află colecția noastră, care include artefacte, fotografii, artă, clădirile muzeului nostru în aer liber, precum și materiale de arhivă și de referință. Depozităm, întreținem, gestionăm și expunem colecțiile noastre și facem cercetări legate de acestea”, precizează reprezentanții muzeului. Pe lângă expozițiile etnografice, realizate într-un mod impresionant pentru vizitatori, aici se află și un centru natural al Laponiei de Nord, un soi de secție de istorie naturală. Una dintre cele mai importante expoziții permanente este „Enâmeh láá mii párnááh”( n.r. Aceste meleaguri sunt copiii nostri) prin care este demonstrată legătura din om și natură în cultura laponilor, dar și modul în care fiecare în parte s-au modelat unul pe celălalt de-a lungul mileniilor.

„Expoziția noastră principală leagă cultura sami de natura nordică, formând un întreg, care oferă o experiență vizuală vie, precum și o abundență de informații. Expoziția a fost coprodusă de Muzeul Sami și Metsähallitus”, adaugă cei de la muzeu. Există, așa cum am precizat, și o secțiune dedicată naturii, prin care vizitatorii sunt încurajați interactiv să reflecteze asupra schimbărilor cliamtice. Este o istorie climatică a naturii, de la ultima eră glaciară și până în prezent, dar speculând și asupra viitorului. În sălile de expunere sunt prezentate și numeroase arii de conservare din Laponia de Nord, a habitatelor și a speciilor care trăiesc în ele.

Sami Museum Siida dispune și de o expoziție în aer liber, descriind în mod practic și interactiv stilul de viață al laponilor de-a lungul secolelor. Sami Museum Siida se află în satul Inari pe drumul E 4, pe partea de nord a podului peste râul Juutuanjoki. Adresa exactă este Inarintie 46, Inari. Pentru a ajunge în Laponia de Nord, acolo unde se află Inari, trebuie să luați avionul către Aeroportul Ivalo. Biletul de intrare la muzeu costă 18 euro pentru un adult și 7 euro pentru un copil cu vârsta cuprinsă între 7 și 17 ani. Copiii până la șase ani intră gratuit. De notat este faptul că la muzeu se află și un restaurant și un magazin. Muzeul este deschis în timpul iernii (1 octombrie-31 mai), de luni până sâmbătă, de la 10.00 la 17.00, iar în timpul verii (1 iunie-30 septembrie) în fiecare zi, de la 9.00 la 18.00.

Unul dintre cele mai inedite muzee din Europa și trei premii importante

Unul dintre cele mai inedite și de neratat muzee din Europa este Muzeul van de Geest sau, în românește, „Muzeul Minții”, din Olanda. Acesta s-a născut în anul 2020 după fuziunea realizată între Het Dolhuys (n.r. Casa Nebunilor) sau muzeul național de psihiatrie din orașul olandez Haarlem și muzeul de artă Outsider din Amsterdam. Muzeul are o poveste fascinantă, dar care unora le-ar putea da fiori reci pe șira spinării. Muzeul Național de Psihiatrie din Haarlem este găzduit de o clădire veche de câteva sute de ani care a servit drept spital pentru leproși, ciumați și alienați, în Evul Mediu. Așa cum îi spune și numele, acest muzeu propune vizitatorilor o incursiune incredibilă și totdată inedită în istoria psihiatriei europene.

Ca orice muzeu modern european, „Muzeul Minții” oferă nu doar exponate ci și experiențe interactive care de care mai interesante și bizare. De exemplu, colecția se bazează pe artefactele provenite de la șapte spitale psihiatrice, unele cu o tradiție de câteva sute de ani. Vizitatorul este încurajat să reflecteze asupra contrastelor dintre sănătate mintală și nebunie, fiind invitați să participe la tot felul de experimente interesante. De exemplu, sunt puși în postura de medici sau pacienți, în diferite situații, utilizând tot felul de dispozitive medicale. Sunt expuse diverse obiecte personale ale unor deținuți celebri din spitalele psihiatrice dar și artefacte care aduc aminte de vechile metode și practici de tratament psihiatric. Unele de-a dreptul șocante.

În secția muzeului din Amsterdam, intitulată „Arta Outsider”, sunt prezentate opere de artă create de artiști inspirate de „vocea interioară”. Muzeul are și zone în care pot avea loc spectacole de teatru, lansări de carte, dar dispune și de o cafenea. Prețul biletului pentru adulți este de 17 euro, iar pentru copii cu vârste între 7 și 17 ani 5 euro. Pentru a vizita „Muzeul Minții” trebuie să ajungeți în orașul olandez Haarlem, la 20 de kilometri de Amsterdam. „Muzeul Minții” a câștigat de două ori titlul de „Muzeul Anului”, odată în 2007, când purta numele de Het Dolhuys, iar a doua oară în 2022. În 2005 a primit distincția Dutch Design Prize la categoria „Exhibition & Experience Design”.