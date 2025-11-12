search
Miercuri, 12 Noiembrie 2025
Un inel cu diamant care a aparținut unei aristocrate celebre a fost vândut la licitație pentru 25 de milioane de dolari

Publicat:

Un diamant albastru intens, cu o greutate de 9,51 carate, care a aparţinut anterior lui Rachel „Bunny” Mellon, filantropa aristocrată şi prietenă apropiată a lui Jacqueline Kennedy, a fost vândut la Geneva pentru 25 de milioane de dolari, a anunţat marţi casa de licitaţii Christie's.

Inelul ”Mellon Blue”, vândut la un preț record FOTO: X
Inelul ”Mellon Blue”, vândut la un preț record FOTO: X

Diamantul în formă de pară, fără defecte interne, montat la vârful unui inel cu design spiralat, poartă numele „Mellon Blue”, după fosta sa proprietară, care l-a montat ca pandantiv. Acesta s-a vândut cu 32,6 milioane de dolari în 2014, anul în care Mellon a murit la vârsta de 103 ani, scrie News.

Acesta a fost cel mai mare preţ plătit vreodată pentru un diamant colorat la o licitaţie, a declarat Christie's. Dar recordul mondial pentru un diamant albastru este „Oppenheimer Blue”, care s-a vândut cu peste 57 de milioane de dolari la Geneva în 2016.

Mellon, o horticultoare pasionată şi autodidactă, provenea dintr-o familie bogată şi s-a căsătorit cu un membru al familiei Mellon, cunoscută în domeniul bancar.

Una dintre moştenirile sale a fost reproiectarea Grădinii de trandafiri a Casei Albe în timpul administraţiei Kennedy, pe care preşedintele american Donald Trump a renovat-o din nou în acest an.

