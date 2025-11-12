Un inel cu diamant care a aparținut unei aristocrate celebre a fost vândut la licitație pentru 25 de milioane de dolari

Un diamant albastru intens, cu o greutate de 9,51 carate, care a aparţinut anterior lui Rachel „Bunny” Mellon, filantropa aristocrată şi prietenă apropiată a lui Jacqueline Kennedy, a fost vândut la Geneva pentru 25 de milioane de dolari, a anunţat marţi casa de licitaţii Christie's.

Diamantul în formă de pară, fără defecte interne, montat la vârful unui inel cu design spiralat, poartă numele „Mellon Blue”, după fosta sa proprietară, care l-a montat ca pandantiv. Acesta s-a vândut cu 32,6 milioane de dolari în 2014, anul în care Mellon a murit la vârsta de 103 ani, scrie News.

Acesta a fost cel mai mare preţ plătit vreodată pentru un diamant colorat la o licitaţie, a declarat Christie's. Dar recordul mondial pentru un diamant albastru este „Oppenheimer Blue”, care s-a vândut cu peste 57 de milioane de dolari la Geneva în 2016.

Mellon, o horticultoare pasionată şi autodidactă, provenea dintr-o familie bogată şi s-a căsătorit cu un membru al familiei Mellon, cunoscută în domeniul bancar.

Una dintre moştenirile sale a fost reproiectarea Grădinii de trandafiri a Casei Albe în timpul administraţiei Kennedy, pe care preşedintele american Donald Trump a renovat-o din nou în acest an.