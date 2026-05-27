Incident bizar în SUA: un câine aflat într-o camionetă a împuşcat o femeie, în parcarea unui magazin

Un incident neobișnuit petrecut în statul american Nebraska s-a încheiat cu rănirea unei femei, după ce un câine aflat într-o camionetă a declanșat accidental o pușcă încărcată. Glonțul a străpuns portiera vehiculului și a lovit victima, aflată în apropiere.

Un incident neobișnuit, care pare desprins dintr-un film de comedie neagră, a avut loc în statul american Nebraska, unde o femeie a fost rănită după ce un câine a declanșat accidental o pușcă aflată într-un vehicul parcat în fața unui magazin.

Incientul s-a petrecut în orașul Scottsbluff, iar poliția locală a fost alertată în jurul orei 12:07, după ce un apel la serviciile de urgență anunța că o persoană ar fi fost împușcată în apropierea magazinului Short Stop, situat pe Avenue I, notează knopnews2.

Inițial, autoritățile au fost informate că ar fi fost folosită o armă de tip BB gun, cu bile, însă, pe măsură ce echipajele se deplasau spre locul incidentului, informațiile au fost actualizate, iar polițiștii au aflat că era vorba despre o pușcă adevărată.

Ajunși la fața locului, ofițerii au găsit o camionetă cu o rulotă atașată, iar portiera din partea pasagerului prezenta urme evidente produse de un foc de armă.

Potrivit concluziilor preliminare ale anchetei, proprietarul camionetei oprise în fața magazinului, iar în interiorul vehiculului se afla un câine pe bancheta din spate. În timp ce unul dintre pasageri stătea lângă ușa din față, pe partea dreaptă a mașinii, animalul s-ar fi deplasat dintr-o parte în alta a vehiculului.

În circumstanțe pe care polițiștii încă încearcă să le clarifice complet, câinele ar fi acționat accidental mecanismul unei puști încărcate, care avea deja un cartuș introdus pe țeavă, arma s-a descărcat, iar proiectilul a lovi, o femeie aflată în apropiere, oprită la semafor, cu brațul sprijinit pe geamul mașinii

Victima a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale, însă autoritățile au precizat că rănile suferite nu îi pun viața în pericol.

Cazul rămâne în continuare în atenția Departamentului de Poliție din Scottsbluff, care încearcă să stabilească toate circumstanțele exacte ale incidentului, mai ales că, potrivit legislației locale, transportarea unei puști încărcate într-un vehicul este ilegală.