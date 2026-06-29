Grevă la ziarul francez Le Monde. Ediția de marți nu va apărea nici online, nici în format tipărit

Le Monde de marţi nu apare nici online şi nici pe hârtie, din cauza unei greve a redactorilor şi corectorilor cotidianului francez, potrivit unor surse concordante, relatează AFP.

O întâlnire este prevăzută marţi cu reprezentanţi ai redactorilor şi corectorilor, care urmează să-şi întrerupă munca timp de doar o oră marţi şi care vor prezenta apoi rezultatul într-o Adunare Generală.

Ei denunţă efectele unei reorganizări axate pe digital, care produce prejudicii condiţiilor lor de muncă şi calităţii editoriale a ziarului, consideră ei, scrie News.

Luni, greva - care se bucură de un sprijin foarte larg - a încetinit publicarea articolelor pe site-ul ziarului, a declarat AFP o grevistă.

Le Monde a lansat, în urmă cu două luni, o transformare a serviciilor sale, cu scopul de a da prioritate digitalului.

Tranziţia, care se află în continuare în curs, a avut loc fără desfiinţarea de locuri de muncă.

Le Monde are 54 de corectori şi redactori dintr-un total de 570 de jurnalişti.

”Regretăm o lipsă de personal, o lipsă a recunoaşterii meseriei noastre”, au deplâns mai înainte redactorii, care realizează şi paginează articolele.

”Vrem mijloace pentru a munci în mod corect, la înălţimea cerinţelor cititorului ziarului nostru”, au subliniat corectorii, al căror serviciu asigură ortografia şi folosirea coirectă a limbii franceze.

Într-un peisaj mediatic aflat în suferinţă din cauza scăderii cititorilor, Le Monde se remarcă prin faptul că rămâne primul cotidian naţional, cu aproape 700.000 de abonaţi - în toate formulele.

Publicaţia produce aproximativ 100 de conţinuturi pe zi: articole, podcasturi, videouri şi formate digitale.