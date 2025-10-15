Greta Thunberg acuză soldații israelieni de agresiune: „M-au bătut și m-au lovit cu picioarele”. Reacția autorităților

Activista suedeză Greta Thunberg susține că a fost agresată fizic și umilită de soldați israelieni în timpul captivității, după ce nava sa umanitară a fost interceptată în drum spre Gaza. Într-un interviu, Thunberg a descris momentele de teroare prin care a trecut.

Greta Thunberg a relatat că, în momentul în care flota sa cu ajutoare pentru Fâșia Gaza a fost oprită de forțele israeliene, ea și ceilalți activiști au fost tratați violent.

„M-au bătut și m-au lovit cu picioarele”, a spus Thunberg pentru ziarul suedez Aftonbladet. Activista a povestit că soldații „au aruncat un steag israelian peste mine” pentru a o umili. „Apoi mi-au smuls pălăria, au aruncat-o pe jos, au călcat-o în picioare și au făcut un fel de crize de furie”, a adăugat ea.

Potrivit declarațiilor sale, soldații i-ar fi legat mâinile cu cabluri, iar în timp ce bunurile ei personale erau tăiate încet cu cuțite, aceștia s-ar fi aliniat pentru a face selfie-uri cu ea.

„Sunteți teroriști. Vreți să ucideți copii evrei”

Thunberg a mai spus că la un moment dat ministrul israelian de extremă dreapta Itamar Ben-Gvir ar fi apărut în fața grupului de activiști și ar fi strigat: „Sunteți teroriști. Vreți să ucideți copii evrei”.

Activista a recunoscut că multe dintre întâmplările din perioada detenției îi sunt neclare. „Sunt multe lucruri pe care nu mi le amintesc. S-au întâmplat atât de multe lucruri deodată. Eram într-o stare de șoc”, a declarat ea.

Greta Thunberg a mai afirmat că, în timpul detenției, gardienii ar fi amenințat în repetate rânduri că îi vor „gaza” pe activiștii din celulele lor. Ea a fost ținută izolată într-o celulă infestată cu insecte, potrivit relatării sale.

Forțele de Apărare Israeliene nu au răspuns solicitărilor de comentarii privind acuzațiile.

Reacția autorităților israeliene

Pe durata captivității activistei, Ministerul de Externe al Israelului a respins vehement acuzațiile de abuzuri, numindu-le „minciuni sfruntate”.

„Greta nu s-a plâns autorităților israeliene cu privire la niciuna dintre aceste acuzații ridicole și nefondate – pentru că ele nu s-au întâmplat niciodată”, a transmis ministerul într-un comunicat dat publicității pe 5 octombrie.

Greta Thunberg a fost eliberată și deportată după cinci zile de detenție. Ea a declarat că, la momentul eliberării, i-a fost returnată geanta, pe care fuseseră scrise cuvinte jignitoare, printre care și „curvă”.