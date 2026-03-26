Video Un general american laudă modul în care ucrainenii operează sistemele Patriot. „Deja învățăm de la ei”

Comandantul Comandamentului European al SUA (EUCOM), generalul Christopher Cavoli, a declarat că armata ucraineană a ajuns să aibă cea mai mare experiență de luptă din lume în operarea sistemului de apărare antiaeriană Patriot.

Armata NATO a fost uimită de cât de repede reprezentanții Forțelor Armate ale Ucrainei au stăpânit lucrul cu sistemele de apărare antiaeriană, inclusiv Patriot.

Generalul american și comandantul NATO în Europa, Christopher Cavoli, a spus că acum ucrainenii își antrenează colegii din America pentru că au cea mai mare experiență de luptă în lucrul cu această apărare aeriană

„Aceasta, în opinia mea, este o poveste de succes. Sincer, la început am avut puțin dubii că ucrainenii vor stăpâni rapid Patriot, pentru că este un sistem foarte complex. Ne instruim oamenii foarte mult timp pentru ca ei să poată gestiona astfel de sisteme. (...) Iar ucrainenii au învățat singuri și au devenit ca peștele în apă. Și, de fapt, deja învățăm de la ucraineni”, a spus Cavoli în timpul unei audieri închise în Senatul SUA, potrivit Focus.

Christopher Cavoli a adăugat că ucrainenii „au supraviețuit ani de zile împotriva inamicului, care i-a vânat activ” și „au respins cu succes încercările deliberate de a le distruge bateriile”.

În prezent, Ucraina negociază cu țările din Golful Persic, oferind experiența acumulată în lupta împotriva dronelor iraniene.

Oficialii americani discută, de asemenea, cu ucrainenii despre furnizarea de tehnologie pentru respingerea atacurilor cu drone.

Din Statele Unite, Kievul speră să primească rachete pentru sistemele Patriot, necesare pentru doborârea rachetelor balistice rusești.

Cu toate acestea, în timpul loviturii combinate a Federației Ruse din 17 februarie, apărarea antiaeriană ucraineană a ratat patru rachete balistice Iskander-M care au lovit regiunile estice, a confirmat purtătorul de cuvânt al Forțelor Aeriene, Yuriy Ihnat.