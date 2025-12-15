Giorgia Meloni scoate la licitație cadourile primite de la lideri precum Joe Biden, Viktor Orbán, Narendra Modi sau Volodimir Zelenski. Care sunt cele mai neobişnuite obiecte

Premierul Italiei, Giorgia Meloni, scoate la licitație 270 de cadouri primite de la liderii internaționali, inclusiv unele absolut neobișnuite.

Giorgia Meloni, premierul Italiei, va scoate la licitație 270 de cadouri primite de-a lungul mandatului său de la lideri mondiali, într-o inițiativă cu scop caritabil estimată la aproximativ 800.000 de euro. Evenimentul va fi organizat de casa de licitații Bertolami Fine Art din Roma.

Printre darurile care vor fi vândute se regăsesc obiecte surprinzătoare și neobișnuite: pantofi din piele de piton cu tocuri aurii, statuete cu figuri politice sau obiecte oferite de lideri precum președintele american Joe Biden, premierul argentinian Javier Milei sau premierul indian Narendra Modi.

Scopul licitației este ca fondurile obținute să fie donate organizațiilor caritabile, iar evenimentul ar urma să aibă loc înainte de Crăciun, deși data exactă nu a fost stabilită.

Conform publicației Il Foglio, cadourile sunt păstrate într-o cameră special amenajată la etajul al treilea al Palatului Chigi, sediul guvernului italian. Surse din cadrul instituției au confirmat pentru The Guardian că toate obiectele vor fi evaluate și vândute celui mai mare ofertant. Mai mult, premierul Meloni plănuiește să includă în licitație și cadouri rămase nefolosite de predecesorii săi, care stau depozitate în aceeași încăpere de ani de zile.

Deși lista completă a cadourilor nu a fost făcută publică, în luna aprilie politicianul Francesco Bonifazi, din partidul centrist Italia Viva, a prezentat în parlament un document detaliat de 11 pagini, cu toate darurile declarate la Palatul Chigi. Bonifazi a atras atenția asupra respectării limitelor legale: conform legii italiene, un prim-ministru nu poate păstra cadouri cu valoare mai mare de 300 de euro.

Printre darurile cu povești spectaculoase se numără o eșarfă oferită de premierul Albaniei, Edi Rama, cu ocazia zilei de naștere a lui Meloni, când Edi Rama a îngenuncheat în fața premierului italian pentru a-i înmâna cadoul în timpul unei reuniuni privind securitatea energetică desfășurată la Abu Dhabi.

Premierul Indiei, Narendra Modi, i-a dăruit Giorigiei Meloni o rochie tradițională din Kerala la summitul G20 de la Bali, în noiembrie 2022, la doar o lună după ce aceasta a preluat conducerea guvernului italian.

Colecția mai include bijuterii oferite de președintele Slovaciei, Peter Pellegrini, un set de ceai din porțelan și șase sticle de vin de la premierul Ungariei, Viktor Orbán, un bol ceramic oferit de fostul președinte american Joe Biden, o tabletă de la președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, picturi în acuarelă din Republica Moldova, produse de machiaj, un skateboard și 15 covoare primite în vizite oficiale în Libia și alte state arabe.

Printre cele mai neobișnuite daruri se remarcă statueta oferită de Javier Milei și pantofii din piele de piton cu tocuri aurii, dăruiţi de Kamel Al-Munajjed, directorul Consiliului de Afaceri Italo-Saudit.