Gestul inconștient pentru care un adolescent din Germania a furat un autobuz și a parcurs 130 de kilometri. I-a lăsat mască pe polițiști

Un adolescent de 15 ani, din Germania, a parcurs 130 de kilometri cu un autobuz furat vineri, 13 martie, pentru a-și duce prietena la școală.

Incidentul a avut loc în orașul Wiesbaden, scrie HNA. Potrivit autorităților, adolescentul a furat autobuzul cu un singur scop: să-și ducă prietena de 14 ani la școală. Poliția încearcă acum să lămurească mai multe aspecte.

„Încă nu știm cum a obținut cheia și nici de ce a putut conduce autobuzul atât de bine”, a declarat o purtătoare de cuvânt a poliției. Adolescentul a deschis vehiculul fără să forțeze încuietorile și l-a pornit cu o cheie universală.

De ce a ales tocmai această metodă pentru a-și duce prietena la școală rămâne, de asemenea, neclar, potrivit poliției. Lipsa autobuzului, care fusese alimentat complet în noaptea precedentă, a fost observată în jurul orei 6 dimineața, însă inițial operatorul de transport nu a realizat ce s-a întâmplat.

„La început s-a presupus că un șofer circulă cu autobuzul greșit, astfel că incidentul a fost raportat poliției abia în jurul prânzului”, a spus purtătoarea de cuvânt.

O patrulă de poliție a găsit autobuzul la prânz, la scurt timp după ce băiatul își luase prietena.

Autobuzul de linie nu a fost avariat. Poliția l-a predat pe adolescent părinților săi, iar acesta este acum cercetat pentru furt și conducere fără permis de conducere.