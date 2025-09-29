Foto Ucrainenii au lovit o uzină militară din Rusia cu ajutorul rachetei cu rază lungă de acțiune Neptun

Ucraina a confirmat că a atacat o uzină militară importană din regiunea Briansk, pe 29 septembrie, cu ajutorul rachetelor sale de croazieră Neptun cu rază lungă de acțiune, relatează presa ucraineană.

Potrivit Statului Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei, patru rachete Neptun au fost lansate de la o distanță de aproximativ 240 de kilometri, ținta fiind uzina Karacevski Elektrodetal, unde sunt produse componente pentru industria militară și aerospațială.

Comandantul Marinei, Oleksii Neizhpapa, a confirmat că în atac au fost folosite rachete R-360 Neptun. În urma atacului, s-a produs un incendiu de proporții, care ar putea duce la închiderea întreprinderii pe termen nelimitat, au declarat oficiali ucraineni.

Fabrica din Karachev, potrivit publicațiilor locale și locuitorilor, produce o gamă largă de conectori și componente electrice utilizate atât în ​​sistemele militare, cât și în cele civile – de la conectori cu circuite imprimate și accesorii pentru echipamente militare, până la componente pentru aeronave, antene, stații de bază și instrumente de măsurare.

Cu câteva ore în cursul aceleiași zile, duminică, o centrală termică din Belgorod a fost de asemenea lovită, provocând pene de curente în anumite zone ale orașului și în localitățile apropiate.

Guvernatorul Veaceslav Gladkov a anunțat că semafoarele nu sunt active, mulți locuitori sunt blocați în lifturi, iar spitalele și serviciile de alimentare cu apă au fost conectate la surse de alimentare de rezervă. El a confirmat că atacul a vizat infrastructura energetică și a precizat că doi civili au fost răniți.

Ministerul rus al Apărării a susținut că forțele sale au doborât în ​​ultimele 24 de ore 230 de drone, șase bombe ghidate și mai multe rachete lansate de sisteme HIMARS furnizate de SUA și sisteme Vampir fabricate în Cehia.

Sâmbătă, Ucraina s-a confruntat cu unul dintre cele mai puternice bombardamente ale Rusiei din ultimele luni. Kievul a raportat că 595 de drone și 48 de rachete au fost lansate împotriva capitalei și a împrejurimilor, ucigând cel puțin patru persoane, inclusiv o fetiță de 12 ani. Locuințe, vehicule și un institut de cardiologie din capitală au suferit pagube.