Nou incident în Danemarca. Drone necunoscute au survolat o bază militară importantă

Drone neidentificate au fost observate vineri seara în Danemarca, de data asta în apropierea unor baze militare, după mai multe incidente recente în care aparate fără pilot au survolat aeroporturi.

„Pot confirma că am avut un incident în jurul orei 20:15 (18:15 GMT) care a durat câteva ore. Una sau două drone au fost observate în afara şi deasupra bazei aeriene din Karup. Nu le-am doborât”, a declarat ofiţerul de poliţie Simon Skelsjaer, pentru AFP.

Poliţia nu poate comenta originea dronelor și cooperează cu armata în ancheta acestora, a adăugat el.

Baza din Karup îşi împarte pistele cu Aeroportul Midtjylland, închis pentru scurt timp, fără a afecta traficul, nefiind programate zboruri comerciale, a mai spus Skelsjaer.

Ministerul danez al Apărării a confirmat că a fost detectată activitate implicând drone la Baza Aeriană Skrydstrup și la Regimentul de Dragoni Jutland, dar nu a confirmat relatările din presa locală privind observațiile deasupra celei mai mari baze militare a țării, lângă Karup, a relatat Associated Press.

Presa germană a relatat vineri seară despre observări de drone în Schleswig-Holstein, lângă granița cu Danemarca, într-un posibil act de spionaj, potrivit autorităților.

Danemarca denunță „atacuri hibride”

Prim-ministrul danez Mette Frederiksen a declarat joi că Danemarca este victima unor „atacuri hibride” în ultimele zile, o formă de război neconvenţional atribuită de regulă Rusiei.

Mette Frederiksen a arătat cu degetul spre Rusia: „Există o ţară care reprezintă o ameninţare la adresa securităţii Europei, şi aceasta este Rusia”.

La rândul său, ministrul danez al Justiţiei, Peter Hummelgaard, a declarat la începutul acestei săptămâni că scopul atacurilor a fost „să semene frică, să creeze diviziuni şi să ne sperie”.

Ministrul danez al Apărării, Troels Lund Poulsen, a declarat joi că zborurile par a fi „opera unui actor profesionist”. Anchetatorii nu au reuşit însă să-i identifice pe cei responsabili.

Moscova a respins „ferm” orice implicare în incidentele din Danemarca

Ambasada rusă de la Copenhaga le-a numit o „provocare pusă în scenă”, într-un mesaj postat pe reţelele de socializare.

Zborurile cu drone au început la doar câteva zile după ce Danemarca a anunţat că va achiziţiona arme de precizie cu rază lungă de acţiune, invocând îngrijorarea că Rusia ar reprezenta o ameninţare „în anii următori”.

Hummelgaard a declarat că Danemarca va achiziţiona de asemenea noi capacităţi de detectare şi neutralizare a dronelor.

Copenhaga va găzdui miercuri şi joi un summit european al şefilor de guvern.

Vineri, capitala daneză a anunţat că a acceptat oferta Suediei de a furniza tehnologia sa anti-drone pentru a asigura buna desfăşurare a întâlnirii, potrivit Agerpres.