search
Sâmbătă, 27 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Nou incident în Danemarca. Drone necunoscute au survolat o bază militară importantă

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Drone neidentificate au fost observate vineri seara în Danemarca, de data asta în apropierea unor baze militare, după mai multe incidente recente în care aparate fără pilot au survolat aeroporturi.

danemarca alerta drone jpg

„Pot confirma că am avut un incident în jurul orei 20:15 (18:15 GMT) care a durat câteva ore. Una sau două drone au fost observate în afara şi deasupra bazei aeriene din Karup. Nu le-am doborât”, a declarat ofiţerul de poliţie Simon Skelsjaer, pentru AFP.

Poliţia nu poate comenta originea dronelor și cooperează cu armata în ancheta acestora, a adăugat el.

Baza din Karup îşi împarte pistele cu Aeroportul Midtjylland, închis pentru scurt timp, fără a afecta traficul, nefiind programate zboruri comerciale, a mai spus Skelsjaer.

Ministerul danez al Apărării a confirmat că a fost detectată activitate implicând drone la Baza Aeriană Skrydstrup și la Regimentul de Dragoni Jutland, dar nu a confirmat relatările din presa locală privind observațiile deasupra celei mai mari baze militare a țării, lângă Karup, a relatat Associated Press.

Presa germană a relatat vineri seară despre observări de drone în Schleswig-Holstein, lângă granița cu Danemarca, într-un posibil act de spionaj, potrivit autorităților.

Danemarca denunță „atacuri hibride”

Prim-ministrul danez Mette Frederiksen a declarat joi că Danemarca este victima unor „atacuri hibride” în ultimele zile, o formă de război neconvenţional atribuită de regulă Rusiei.

Mette Frederiksen a arătat cu degetul spre Rusia: „Există o ţară care reprezintă o ameninţare la adresa securităţii Europei, şi aceasta este Rusia”.

La rândul său, ministrul danez al Justiţiei, Peter Hummelgaard, a declarat la începutul acestei săptămâni că scopul atacurilor a fost „să semene frică, să creeze diviziuni şi să ne sperie”.

Ministrul danez al Apărării, Troels Lund Poulsen, a declarat joi că zborurile par a fi „opera unui actor profesionist”. Anchetatorii nu au reuşit însă să-i identifice pe cei responsabili.

Moscova a respins „ferm” orice implicare în incidentele din Danemarca

Ambasada rusă de la Copenhaga le-a numit o „provocare pusă în scenă”, într-un mesaj postat pe reţelele de socializare.

Zborurile cu drone au început la doar câteva zile după ce Danemarca a anunţat că va achiziţiona arme de precizie cu rază lungă de acţiune, invocând îngrijorarea că Rusia ar reprezenta o ameninţare „în anii următori”.

Hummelgaard a declarat că Danemarca va achiziţiona de asemenea noi capacităţi de detectare şi neutralizare a dronelor.

Copenhaga va găzdui miercuri şi joi un summit european al şefilor de guvern.

Vineri, capitala daneză a anunţat că a acceptat oferta Suediei de a furniza tehnologia sa anti-drone pentru a asigura buna desfăşurare a întâlnirii, potrivit Agerpres.

Europa

Top articole

Partenerii noștri

image
Prințul Andrew a zburat cu Lolita Express pe insula lui Epstein, pentru ședințe de „masaj, gimnastică și yoga”. Noi dezvăluiri
digi24.ro
image
O tânără de 24 de ani a aflat că are cancer de colon în stadiul 3 după ce a ignorat un simptom banal
stirileprotv.ro
image
Delta Dunării, FALIMENTATĂ de Bolojan! Strigăt disperat: „Nu m-am întors acasă ca să mă alungi înapoi!”
gandul.ro
image
Poliţia din Iaşi s-a autosesizat cu privire la cazul copiilor decedaţi în spital
mediafax.ro
image
Top iubite de fotbaliști care și-au înșelat partenerii. Una dintre ele a confirmat public infidelitatea și a spus și motivul
fanatik.ro
image
Alcool, droguri și un salt cu parașuta de la 4.000 de metri. Cum a murit un instructor de parașutism la doar 43 de ani
libertatea.ro
image
Reacția lui Ponta după ce a fost păcălit de doi farsori ruși. „Credeam că este evident”
digi24.ro
image
Modelul care a avut o relație cu Yamal rupe tăcerea: „Agentul are un calendar de fete pentru el”
gsp.ro
image
Ioana Țiriac i-a cerut tatălui său să nu vândă "perla coroanei", dar miliardarul a spus DA și a încasat o avere
digisport.ro
image
S-a aflat cauza morții Ioanei Popescu. Iubitul jurnalistei, mesaj sfâșietor
stiripesurse.ro
image
21 de zimbri au fost găsiți morți în Munții Țarcu. S-au luat probe, iar concluziile analizelor sunt îngrijorătoare
antena3.ro
image
Un român de 21 de ani, erou în Italia. Ştefan a salvat o femeie din flăcări: M-am gândit doar la a o salva
observatornews.ro
image
Strigăt disperat de ajutor, după moartea Ioanei Popescu! Iubitul jurnalistei nu o poate înmormânta
cancan.ro
image
FOTO. Andreea Bălan, apariție incendiară în costum de baie. Imagini fără inhibiții
prosport.ro
image
Ce înseamnă 'servus, de fapt? Este folosit greşit de ardeleni
playtech.ro
image
Ce s-a ales de Alina Dumitru, singura campioană olimpică la judo din istoria României. Ce face astăzi
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Gigi Becali a surprins pe toată lumea
digisport.ro
image
Adevărul din spatele scandalului: Pacient oncologic ținut în viață de hotărâri judecătorești, în timp ce autoritățile luptă să-i oprească tratamentul vital
stiripesurse.ro
image
Anchetă la Timișoara după ce doi elevi minori s-au filmat în timp ce întrețineau relații intime în toaleta școlii. Aceștia au vândut înregistrarea colegilor
kanald.ro
image
Ce telefoane se strică cel mai repede: Samsung sau iPhone?
playtech.ro
image
„O să mor. Nu...” Iubitul Ioanei Popescu a făcut publică ultima conversație ȘOCANTĂ pe care a avut-o cu bruneta! Jurnalista și-a prevestit moartea și dispăruse cu câteva zile înainte să se stingă: „Am sunat la poliție. I-au spart ușa și...”
wowbiz.ro
image
Ultimul mesaj postat de Ioana Popescu înainte să moară subit. Îi era adresat lui Gigi Becali!
romaniatv.net
image
Ministrul Muncii, anunț privind banii de pensii şi salarii: Întotdeauna vor fi
mediaflux.ro
image
Viața unui fotbalist ieșit la pensie. „Trebuie să lucrez mult ca taximetrist”
gsp.ro
image
Cine este Stelian Bujduveanu, primarul interimar al Capitalei. Este preferat de mulți în locul lui Nicușor
actualitate.net
image
Șase copii au murit din cauza unei bacterii dintr-un spital din România. Cât de contagioasă e
actualitate.net
image
A murit Ioana Popescu! Primele declarații ale iubitului său: „Nu are pe nimeni”! Când urmează să ridice trupul neînsuflețit de la morgă
click.ro
image
Serialul genial de pe Netflix pe care nu trebuie să-l ratezi. Are o poveste captivantă și a fascinat toți românii: Shameless US
click.ro
image
Filmul din 2014 care a ajuns în topul preferințelor de pe Netflix. Impresionează printr-o distribuție plină de actori celebri
click.ro
Kate Middleton foto profimedia (22) jpg
„Rochia transparentă” care face furori printre vedete și care a fost purtată chiar și de Kate Middleton! Apariția ei îndrăzneață
okmagazine.ro
back view woman astral wallpaper jpg
Horoscop bilunar 26 septembrie – 9 octombrie: Soarele și Luna Nouă în Balanță aduc echilibru și noi începuturi
clickpentrufemei.ro
Monument din piatră vechi de 5.000 de ani, descoperit de arheologii din Spania (© Universidad de Cádiz)
Monument din piatră vechi de 5.000 de ani, care adăpostește mai multe morminte, descoperit de arheologi
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ioana Popescu, jurnalista excentrică, salvată de la moarte de trei ori. Cine i-a semnalat pericolul: „Mă trăgea de picior și m-a dus în bucătărie”
image
A murit Ioana Popescu! Primele declarații ale iubitului său: „Nu are pe nimeni”! Când urmează să ridice trupul neînsuflețit de la morgă

OK! Magazine

image
Pippa și Kate Middleton, din surori inseparabile, în rivale distante. Toamna se numără neînțelegerile în familie

Click! Pentru femei

image
O romantică incurabilă! Miley Cyrus păstrează și-n ziua de azi rochia pe care a purtat-o la prima întâlnire cu fostul soț

Click! Sănătate

image
Horoscopul lunii octombrie 2025: dragoste, bani și sănătate