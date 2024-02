Interviu cu Sir Stuart Peach, trimis special al premierului Marii Britanii: Nu putem separa tensiunile din Balcanii de Vest de războiul ilegal al Rusiei în Ucraina

Lord Stuart Peach a fost numit trimis special al premierului Marii Britanii pentru Balcanii de Vest în decembrie 2021. Anterior a deținut, pentru trei ani, funcția de președinte al Comitetului Militar NATO, cea mai înaltă structură militară a Alianței. Aflat într-o vizită în România, Lord Peach a vorbit pentru ziarul Adevărul despre situația din Balcanii de Vest, dar și despre mizele războiului din Ucraina.

Adevărul: Cum vedeți cooperarea dintre Marea Britanie şi România în fața problemelor din Balcanii de Vest, o regiune extrem de complicată?

În primul rând, aș vrea să spun că respect și admir multe dintre activitățile pe care România le face pentru a asigura pacea, stabilitatea și securitatea, în general în cadrul NATO și, în special, în sprijinul misiunilor din Balcanii de Vest.

Nu putem separa tensiunile și dificultățile din regiunea Balcanilor de Vest de războiul ilegal al Rusiei în Ucraina, lucrurile sunt legate între ele. De asemenea, oamenii își aduc aminte războaiele din anii `90. Oamenii își amintesc tragediile pe care aceste războaie le-au generat și nu trebuie să ne întoarcem înapoi la aceste tragedii. Asta s-a întâmplat în anii `90, trebuie să respectăm istoria, dar, de asemenea, trebuie să construim un viitor mai bun pentru oamenii din regiune. Iar calea pentru a realiza acest lucru este integrarea în Uniunea Europeană.

Am respectat întotdeauna rolul pe care România îl joacă de foarte mulți ani în regiune, ca aliat NATO și prieten apropiat al Marii Britanii, dar și ca membru foarte important al Uniunii Europene. România este parte din regiune și are o foarte bună înțelegere a istoriei și un simț pentru tot ceea ce se întâmplă.

Ați menționat legătura dintre războiul din Ucraina și situația din Balcanii de Vest. Care este rolul geopolitic al Balcanilor de Vest, mai ales după izbucnirea războiului din Ucraina?

Un lucru important pe care l-am menționat și în discuțiile cu liderii de la București este că Balcanii de Vest reprezintă o parte importantă din Europa, din inima Europei, și că oamenii de aici merită un viitor în Europa, ca parte a Uniunii Europene. Marea Britanie a părăsit Uniunea Europeană, dar noi încurajăm Balcanii de Vest să se alăturea Uniunii Europene. Și o facem în multe feluri, nu numai prin activitatea mea, ci a ambasadelor, prin numeroase platforme, lucrând cu tinerii în toată regiunea. Țin să subliniez în special tinerii, pentru că au nevoie de speranță într-un viitor mai bun. Tranziția de la trecut spre un viitor mai bun se bazează pe valori, de aceea lucrăm împreună.

Cum joacă Rusia în regiune?

Rolul Rusiei este înțeles, dar este și exagerat. Este înțeles din punct de vedere al sentimentelor istorice, ceea ce nu înseamnă de multe ori și acuratețe istorică, dar Rusia are o influență istorică în regiune. Această influență este diferită de la țară la țară și trebuie să fim atenți să nu generalizăm și să credem că aceste influențe sunt la fel peste tot. Sunt multe aspecte legate de biserică, de momente în istorie, de percepții economice și realități.

Trebuie să ne gândim că ne aflăm în secolul 21 în mijlocul unui război pe care Rusia l-a declanșat în Europa. România este o țară din imediata apropiere a războiului. Nu trebuie să spun eu acest lucru, este foarte aproape de România.

Apărându-ne valorile, susținând vecinii pentru un viitor mai bun pe baza valorilor comune ale Uniunii Europene este calea cea bună pentru a opri Rusia să creeze alternative şi narațiuni false.

Care sunt riscurile cele mai mari care amenință regiunea Balcanilor de Vest?

Destabilizarea care poate fi produsă de narațiunile false și prin divizare etnică. Trebuie să lucrăm din greu, România și Marea Britanie ca prieteni, pentru a susține valorile care ne leagă în Europa, stabilitate, democrație, drepturile omului, statul de drept.

România, ca și alte state europene, nu recunoaște statul Kosovo. Cum influențează acest lucru, ceea ce menționați mai devreme, aspirațiile europene din regiune?

Respectăm dreptul României de a-şi exprima această poziție. Noi am recunoscut Kosovo. Dar trebuie să spun că apreciem poziția României în sprijinul misiunii NATO în Kosovo. Trebuie să spun cititorilor dumneavoastră că am fost în Kosovo de mai multe ori în 2023 și că am văzut soldați români alături de cei britanici acționând în urma unui serios incident în nordul Kosovo în care, din nefericire, polițiști albanezi și-au pierdut viața. Nu este o regiune liniștită şi de aceea avem aici forța NATO, sub mandatul Consiliului de Securitate ONU. România și Regatul Unit sprijină misiunea NATO în Kosovo și este important să arătăm că, umăr la umăr, sprijinim un climat de siguranță și securitate în Kosovo, în ciuda chestiunii legate de recunoașterea statalității Kosovo.

Fiecare stat are dreptul suveran să facă propriile alegeri. Regatul Unit a decis în urma unui referendum să părăsească Uniunea Europeană, dar asta nu înseamnă că nu mai suntem parte a Europei, că nu mai suntem parte a NATO. Aici, împreună cu prietenii din România continuăm să ne sprijinim reciproc, fie că este vorba despre capabilități militare sau în alte feluri. Politica guvernului Marii Britanii este să sprijine aderarea la Uniunea Europeană a oricărui stat din regiune, este un proces complicat, dar este calea cea bună. Care este alternativa? Un viitor rău, fără aceste valori. Trebuie să o spunem mereu, valorile ne aduc împreună. Aderarea la Uniunea Europeană este soluția, apartenența la familia europeană, cu șanse egale pentru fiecare oamenii din regiune. Discuțiile sunt în diferite etape, unele țări au depus eforturi uriașe de foarte mult timp, entuziasmul trebuie menținut, este calea cea bună și este speranța tinerilor de care depinde viitorul regiunii.

Credeți că se poate progresa semnificativ în dialogul Serbia-Kosovo?

Marea Britanie nu participă la dialogul facilitat de Uniunea Europeană între Serbia și Kosovo, dar sprijină acest dialog pe toate căile practice. Eu, ca trimis special, sprijin dialogul pe toate căile practice. Pas cu pas, trebuie să rămânem împreună, să normalizăm relațiile dintre cele două părți sau țări.

Spuneați că există o legătură între războiul din Ucraina și Balcanii de Vest. Cum vedeți în calitate de fost președinte al Comitetului Militar NATO perspectivele situației din Ucraina?

Regatul Unit sprijină fără echivoc Ucraina. Marea Britanie lucrează cu România, lucrează cu ceilalți aliați și suntem foarte dedicați în cooperarea cu prietenii noștri ucraineni în foarte multe direcții. Trebuie să fim conștienți că acest război este un pericol pentru noi toți, indiferent unde ne aflăm, indiferent dacă suntem britanici sau români. Dacă Rusia câștigă, modul nostru de viață va fi în pericol și valorile pe care le reprezentăm ar fi spulberate de o țară care a invadat o altă țară provocând pierderi enorme de vieţi, inclusiv femei și copii. Ne opunem unei asemenea situații când îi sprijinim pe ucraineni în acest război, mesajul este simplu.

Marea Britanie este un susținător major pentru Ucraina, dar situația a devenit mai dificilă pentru ucraineni în urma dubiilor apărute privind continuarea finanțărilor pentru Kiev, deși Uniunea Europeană a deblocat ajutorul. Care sunt soluțiile în aceste situații?

Marea Britanie nu este singura care sprijină Ucraina, continuăm să lucrăm cu prietenii și cu aliații în diverse grupuri internaționale și diferite formate pentru a furniza echipamente și suport pentru ca poporul ucrainean să aibă pace și șanse de stabilitate. Vorbim despre toate acestea la București care nu este prea departe de ceea ce se întâmplă în Ucraina. Valorile pe care România a declarat clar de mai bine de trei decenii că le vrea sunt în joc. Dincolo de asta, lumea are nevoie de produsele, de grânele, de hidrocarburile care vin din zona Mării Negre.

Sunt foarte multe mize aici şi nu trebuie să lăsăm războiul din Ucraina deoparte numai că ne creează inconveniente, trebuie să acceptăm problema şi să încercăm să găsim soluții.

NATO a început cel mai mare exercițiu militar din ultimele decenii. Există percepția că atenția este acordată mai mult asupra zonei Mării Baltice, decât a Mării Negre. Este o percepție corectă?

Nu. NATO este cea mai importantă alianță militară defensivă din istorie, NATO sărbătorește anul acesta 75 de ani de la înființare și NATO mereu are treabă, o spun din experiență. Sunt mândru că NATO apără de 75 de ani pacea, stabilitatea, drepturile omului, democrația, statul de drept de 75 de ani. Asta înseamnă mult. Toți cei care s-au alăturat NATO au făcut-o din proprie voință, nimeni nu a fost forțat. Este voința oamenilor de a-şi apăra modul de viață. Descurajarea necesită prezență, prezența necesită postură, postura necesită exerciții și așa mai departe. Înțeleg cum percepțiile funcționează, dar NATO este o alianță vigilentă, NATO își apără frontierele, NATO exersează descurajarea pe mare, în aer, pe uscat, 24 de ore pe zi pentru a apăra siguranța, stabilitatea și siguranța unui miliard de oameni.