Video Garry Kasparov transmite un mesaj puternic cetățenilor Republicii Moldova înainte de alegeri: „Veți stabili calea pe care Moldova o va urma în viitor”

Fostul campion mondial la șah și activist politic Garry Kasparov le-a transmis cetățenilor Republicii Moldova un mesaj înaintea alegerilor parlamentare care urmează să aibă loc în curând. În videoclipul publicat, Kasparov subliniază că aceste alegeri nu sunt „obișnuite”, ci reprezintă o decizie crucială pentru viitorul țării.

„La aceste alegeri nu veți decide doar cui să acordați mandatul pentru formarea unui nou guvern, ci veți stabili calea pe care Moldova o va urma în viitor”, afirmă Kasparov. El amintește de vremurile sovietice, când alegerile erau o farsă, iar oamenii nu aveau puterea de a decide.

Kasparov avertizează că regimul condus de Vladimir Putin încearcă să impună același destin și Moldovei, dar subliniază că cetățenii mai au posibilitatea de a alege libertatea și drumul spre Europa. „Aceasta va fi o cale dificilă, plină de obstacole, dar va fi drumul vostru spre viitor”, adaugă el.

Activistul îi îndeamnă pe moldoveni să respingă forțele care doresc să îi tragă „în trecutul întunecat” și să voteze având în vedere binele copiilor și nepoților lor. Mesajul său se încheie cu urări de succes și invocarea ajutorului lui Dumnezeu.

La 28 septembrie 2025, în Republica Moldova se vor desfășura alegerile parlamentare ordinare, în urma cărora urmează să fie aleși 101 deputați în Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XII-a, unicul organ legislativ și reprezentativ suprem al poporului. Scrutinul va fi declarat valabil dacă la urne se vor prezenta cel puțin o treime dintre alegătorii înscriși în listele electorale. Accesul în Parlament este condiționat de atingerea pragului electoral stabilit de legislație: 5% pentru partide politice, 7% pentru blocuri electorale și 2% pentru candidații independenți.