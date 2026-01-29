Video Furtuna Kristin face ravagii în Portugalia și Spania. Cel puțin cinci morți și mii de persoane afectate

Cel puțin cinci persoane și-au pierdut viața după ce furtuna Kristin a lovit centrul și nordul Portugaliei, provocând inundații, alunecări de teren și pagube pe scară largă, relatează BBC. Autoritățile au descris fenomenul ca un „eveniment climatic extrem”.

În orașul de coastă Figueira da Foz, o roată gigantică s-a răsturnat, iar mai multe vehicule au fost avariate de acoperișul unei clădiri smulse de vânt. Ploile torențiale și rafalele de vânt, care au atins 150 km/h, au generat peste 3.000 de intervenții legate de vreme la nivel național. Mai multe persoane au fost lovite de copaci căzuți sau resturi purtate de vânt.

Cea mai puternică rafală a fost înregistrată la baza aeriană Monte Real din Leiria, unde viteza vântului a ajuns la 178 km/h, înainte ca echipamentele de monitorizare să fie distruse. Potrivit autorităților, această locație a fost punctul probabil de intrare a furtunii pe teritoriul continental al Portugaliei.

Potrivit Agenției de Protecție Civilă (ANEPC), trei persoane au murit în districtul Leiria, una în Marinha Grande și un bărbat din Vila Franca de Xira și-a pierdut viața după ce copacul i-a lovit mașina. Alte persoane au fost rănite, unele grav, iar peste 850.000 de locuințe au rămas fără energie electrică.

Transport și infrastructură

Transportul a fost grav afectat: drumuri și căi ferate au fost blocate de resturi, iar autostrada principală care leagă Lisabona de nord a fost parțial închisă. Zece zone de coastă au fost plasate sub alertă roșie din cauza valurilor de până la 14 metri, potrivit Institutului Portughez pentru Ocean și Atmosferă (IPMA).

Poliția a îndemnat populația din Coimbra și Leiria să rămână în interior, iar autoritățile evaluează pagubele și au anunțat că vor lua toate măsurile necesare. Primarul Leiria, Goncalo Lopes, a comparat impactul furtunii cu „o bombă în oraș”, subliniind că distrugerile vor necesita eforturi uriașe de refacere în lunile următoare.

Efecte în Spania

După ce a traversat Portugalia, Kristin s-a îndreptat spre Spania, aducând zăpadă, ploaie și vânt puternic. În Andaluzia, serviciile de urgență au raportat aproximativ 2.000 de incidente legate de vreme, iar Agenția Națională de Meteorologie a emis alerte roșii pentru vânt puternic, cu rafale care pot atinge forța unui uragan, în special în provincia Almeria.

Furtuna Kristin subliniază din nou vulnerabilitatea regiunii la fenomene extreme, în timp ce autoritățile mobilizează resurse pentru a reduce riscurile și a ajuta populația afectată.