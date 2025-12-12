search
Vineri, 12 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Alegeri Primăria București 2025Război în UcrainaIstoria zilei

Atenționare de călătorie pentru Madeira, în Portugalia. Meteorologii au emis Cod roșu de fenomene severe

0
0
Publicat:

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Portugalia că Institutul Portughez al Mării şi Atmosferei a emis o avertizare meteorologică de cod roşu pentru fenomene severe.

Madeira FOTO: X
Madeira FOTO: X

Fenomenele severe vor afecta Arhipelagul Madeira în perioada 12 decembrie, ora 08:00 - 14 decembrie, ora 12:00, potrivit Institutului Portughez al Mării şi Atmosferei.

În context, sunt preconizate rafale de vânt cu viteze de până la 90 km/h în zonele joase şi 110-130 km/h în zonele montane, cu risc ridicat de producere a unor pagube semnificative.

Totodată, sunt preconizate precipitaţii abundente, în special pe versantul nordic şi în regiunile înalte ale insulei Madeira, însoţite de grindină şi frecvente descărcări electrice, cu impact asupra vizibilităţii şi condiţiilor de transport.

Prognoza indică, de asemenea, agitaţie maritimă extremă, cu valuri înalte dinspre nord-vest de 4-5 metri, în creştere până la 7,5 metri şi cu înălţimi maxime care pot atinge 14 metri în zona coastelor nordice şi vestice, precum şi în apropierea litoralului insulei Porto Santo. Condiţiile maritime vor deveni deosebit de periculoase, cu risc major pentru navigaţie şi activităţile desfăşurate în proximitatea ţărmului.

MAE recomandă cetăţenilor români să urmărească în permanenţă informaţiile actualizate publicate de serviciul regional de protecţie civilă (procivmadeira.pt) şi să respecte cu stricteţe anunţurile şi instrucţiunile oficiale ale autorităţilor portugheze.

Cetăţenii români afectaţi de această situaţie pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Lisabona: +351 213 968 812, +351 213 979 982, +351 213 966 463, +351 213 960 866. Apelurile către ultimele două numere sunt redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi sunt preluate în regim de permanenţă de operatorii Call Center.

Pentru situaţii dificile, speciale sau de urgenţă, cetăţenii români pot contacta şi numărul de urgenţă al misiunii diplomatice a României la Lisabona: +351 927 411 628.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Planul SUA de a „retrage din UE” patru țări, conținut în versiunea nepublicată a Strategiei de Securitate
digi24.ro
image
Istoric: Este posibil să vedem curând un lider autoritar în fruntea României. “Se poate întâmpla de pe o zi pe alta
stirileprotv.ro
image
Prognoza meteo actualizată pentru următoarele 4 săptămâni. Iarnă blândă până la Crăciun. Când și unde ar putea ninge în România
gandul.ro
image
Infotrafic. România este scufundată în ceață, circulația mașinilor este îngreunată pe toate drumurile țării
mediafax.ro
image
Darius Olaru și Ștefan Târnovanu au făcut deliciul fanilor! Șicane pe internet imediat după remontada istorică a lui FCSB cu Feyenoord: „De ce-l felicitați? Nu a făcut nimic!”
fanatik.ro
image
Ce riscă judecătorul Laurențiu Beșu după ce a devoalat cum sunt scoși magistrații incomozi din dosarele de corupție
libertatea.ro
image
Cine este Raluca Moroșanu, judecătoarea care a întrerupt conferința de la Curtea de Apel și l-a apărat pe Laurențiu Beșu
digi24.ro
image
Elisabeta Lipă contraatacă, după raportul Curții de Conturi: „Deranjează că am premiat bucătari, ospătari... Îmi vine să plâng!”
gsp.ro
image
Indignare în Europa, după anunțul americanilor: "O trădare monumentală"
digisport.ro
image
Documentarul Recorder, armă într-un război nevăzut? Surse: Coldea, Kovesi și jocurile pentru Palatul Victoria
stiripesurse.ro
image
Controverse după moartea Rodicăi Stănoiu. A ajuns la spital cu lovituri și externată pe semnătură de iubitul cu 50 de ani mai tânăr
antena3.ro
image
Târgul de Crăciun unde o felie cu untură e 10 lei. Şoriciul, la fel de scump ca vita Angus
observatornews.ro
image
Fenomenul meteo periculos care a înghițit Balcanii în noaptea de 12 decembrie! România a reușit să îl fenteze la mustață
cancan.ro
image
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatore TV e din nou însărcinată!
prosport.ro
image
Lista cu radarele fixe din România. Locurile în care aparatele vor avea cea mai mare densitate
playtech.ro
image
Mihai Stoica, în extaz după nebunia de la FCSB – Feyenoord: „Cea mai tare revenire din istoria fotbalului românesc!”
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
I-a făcut "praf"! Robin van Persie nu s-a ferit de cuvinte, după revenirea de senzație a FCSB-ului
digisport.ro
image
Scandal uriaș la CCR: raportul scurs ilegal în presă și presiuni politice înaintea deciziei pe pensiile magistraților
stiripesurse.ro
image
Japonia a fost zguduită din nou! Cutremurul a înregistrat 6,7 grade. Autoritățile sunt în alertă
kanald.ro
image
Orașul unde toți locuitorii trăiesc sub același acoperiș și...
playtech.ro
image
Soțul Teodorei Marcu nu mai e om, la jumătate de an de când tânăra a fost ucisă! Ce se întâmplă cu el. Dezvăluiri cutremurătoare: „Din ce în ce mai greu…”
wowbiz.ro
image
Cum s-ar fi cunoscut Rodica Stănoiu și iubitul cu 50 de ani mai tânăr. Marius o urmărea și îi știa toate mișcările. A convins-o că destinul i-a scos-o în cale. Strategia ULUITOARE!
romaniatv.net
image
PSD a început procedura internă de consultare: se decide ieșirea sau rămânerea la guvernare
mediaflux.ro
image
Elisabeta Lipă contraatacă, după raportul Curții de Conturi: „Deranjează că am premiat bucătari, ospătari... Îmi vine să plâng!”
gsp.ro
image
Furia Ancăi Alexandrescu după ce a pierdut alegerile la Capitală. Cum vrea să se răzbune
actualitate.net
image
Cine sunt, de fapt, Dragoș și Gheorghe Vîlcu, despre care se spune că finanțează din umbră Recorder și Hotnews
actualitate.net
image
De câți bani ai nevoie ca să trăiești decent în Spania. O româncă a spus cât a cheltuit în noiembrie: „O viață fără lipsuri”
click.ro
image
Reacția acidă a lui Dan Negru, după revenirea la TV, la 50 de ani, a rivalelor Mihaela Rădulescu și Andreea Marin: „România suferă de discriminare de vârstă și în televiziune”
click.ro
image
Cum se simte Nick Rădoi după șase operații?! „Mai am încă șase luni chimioterapie” Ce tratamente minune face milionarul în Mexic? „Doctorii din America nu sunt de acord”
click.ro
Prințul William, Prințul Harry sursa foto GettyImages jpg
Clarvăzătorul supranumit ”Nostradamus al zilelor noastre” face o profeție sumbră legată de Prințul William și Prințul Harry
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Vijayanagara jpg
Cei 10 cei mai mari împărați și regi războinici ai Indiei
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Sărbători fără fiul și fiica ei, stabiliți în Franța și în Dubai. Cum își alină Marina Almășan dorul: „Beau cafeaua dintr-o cană cu chipul lor”. Ce meserii au Victoraș și Marinuș?
image
De câți bani ai nevoie ca să trăiești decent în Spania. O româncă a spus cât a cheltuit în noiembrie: „O viață fără lipsuri”

OK! Magazine

image
Acum Prințesă de Wales e Kate, însă acest titlu duce în spate multe zbateri. Prima Prințesă de Wales s-a căsătorit în secret la 12 ani

Click! Pentru femei

image
Ea nu și-a dorit Premiul Nobel pentru Pace! De ce-a refuzat Regina Elisabeta prestigiosul premiu?

Click! Sănătate

image
Prima-Doamnă adorată care a murit de cancer de col uterin la 33 de ani