Atenționare de călătorie pentru Madeira, în Portugalia. Meteorologii au emis Cod roșu de fenomene severe

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Portugalia că Institutul Portughez al Mării şi Atmosferei a emis o avertizare meteorologică de cod roşu pentru fenomene severe.

Fenomenele severe vor afecta Arhipelagul Madeira în perioada 12 decembrie, ora 08:00 - 14 decembrie, ora 12:00, potrivit Institutului Portughez al Mării şi Atmosferei.

În context, sunt preconizate rafale de vânt cu viteze de până la 90 km/h în zonele joase şi 110-130 km/h în zonele montane, cu risc ridicat de producere a unor pagube semnificative.

Totodată, sunt preconizate precipitaţii abundente, în special pe versantul nordic şi în regiunile înalte ale insulei Madeira, însoţite de grindină şi frecvente descărcări electrice, cu impact asupra vizibilităţii şi condiţiilor de transport.

Prognoza indică, de asemenea, agitaţie maritimă extremă, cu valuri înalte dinspre nord-vest de 4-5 metri, în creştere până la 7,5 metri şi cu înălţimi maxime care pot atinge 14 metri în zona coastelor nordice şi vestice, precum şi în apropierea litoralului insulei Porto Santo. Condiţiile maritime vor deveni deosebit de periculoase, cu risc major pentru navigaţie şi activităţile desfăşurate în proximitatea ţărmului.

MAE recomandă cetăţenilor români să urmărească în permanenţă informaţiile actualizate publicate de serviciul regional de protecţie civilă (procivmadeira.pt) şi să respecte cu stricteţe anunţurile şi instrucţiunile oficiale ale autorităţilor portugheze.

Cetăţenii români afectaţi de această situaţie pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Lisabona: +351 213 968 812, +351 213 979 982, +351 213 966 463, +351 213 960 866. Apelurile către ultimele două numere sunt redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi sunt preluate în regim de permanenţă de operatorii Call Center.

Pentru situaţii dificile, speciale sau de urgenţă, cetăţenii români pot contacta şi numărul de urgenţă al misiunii diplomatice a României la Lisabona: +351 927 411 628.