Video Furtuna a făcut prăpăd în București: străzi inundate, copaci doborâți, zboruri deviate. Ce pot face proprietarii cu mașini avariate

Furtuna violentă din București a lăsat în urmă zeci de copaci doborâți și pagube semnificative în mai multe sectoare, în timp ce două avioane care urmau să aterizeze pe Otopeni au fost deviate la Sibiu și Craiova. Autoritățile locale și ISU intervin pentru curățarea străzilor, iar proprietarii de autovehicule avariate pot solicita despăgubiri din bugetul local, anunță primarul Sectorului 2.

→ Imaginea 1/5: Urmările furtunii din București FOTO Facebook / Meteoplus

Record de arbori căzuți în Sectorul 6

Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a explicat că nu poate oferi o situație exactă a intervențiilor deoarece apar constant noi cazuri de arbori căzuți.

„Colegii de la ADPDU mi-au spus că, cel puțin în ultimii 10 ani, nu au mai fost atât de mulți copaci căzuți. Sunt 4 cauze majore care au contribuit: copacii au multă frunză și sunt grei; pământul e foarte moale de la atât de multă apă, iar rădăcinile nu mai sunt fixate; fiind în mediu urban, rădăcinile nu sunt foarte dezvoltate; vântul suflă destul de tare. Dacă ne cere cineva acum o situație cu intervențiile nici nu avem cum să o dăm, pur și simplu se lucrează la foc automat”, a transmis Ciucu pe Facebook.

Sectorului 2, Rareș Hopincă, a raportat vineri „pagube semnificative” după furtună: 33 de copaci prăbușiți, crengi rupte și un acoperiș desprins de pe un bloc.

„O dovadă în plus a faptului că spațiul public trebuie întreținut cu mult discernământ și rațiune, pentru că pomii uscați sau netoaletați corect pot produce tragedii”, a scris Hopincă, pe Facebook.

Aproape 80 de intervenții ale pompierilor în patru ore

Aproape 80 de intervenţii ale pompierilor au avut loc vineri, între orele 14:00 şi 18:00, în Capitală şi în judeţul Ilfov, în contextul codului portocaliu de vânt puternic, a informat ISUBIF, transmite Agerpres.

„Ca urmare a fenomenelor meteorologice manifestate pe durata codului portocaliu, intensificări puternice ale vântului, vineri, în intervalul orar 14:00 – 18:00, pompierii ISU B-IF au gestionat 78 de intervenţii în Bucureşti şi Ilfov”, a anunţat sursa citată.

Astfel, 72 de cazuri au fost înregistrate în Bucureşti: 49 pentru copaci căzuţi; 18 pentru elemente de construcţie desprinse şi cinci pentru cabluri electrice afectate. În urma acestora au fost avariate 18 de autoturisme.

În Ilfov au fost şase intervenţii: patru pentru copaci căzuţi şi două pentru elemente de construcţie desprinse.

Pe Splaiul Unirii, un copac a căzut peste un autoturism aflat în mers, rănind ușor una dintre cele două persoane din mașină.

Acumulări de apă pe carosabil, circulaţia unor linii de tramvai şi troleibuz fiind afectată

Inundații în București, sectorul 3 FOTO Facebook

STB informează că, vineri, din cauza acumulărilor de apă în mai multe zone ale Capitalei, circulaţia unor linii de tramvai şi troleibuz este afectată.

• Bd. Camil Ressu / Str. Liviu Rebreanu – afectate liniile 23, 27, 49.

• Str. 11 Iunie / staţia Gramont – afectate liniile 7, 23, 27, 47.

• Calea Giuleşti / Şos. Orhideelor – afectate liniile 11, 44.

• Şos. Giurgiului / capăt CFR Progresul – afectate liniile 7, 25.

• Liviu Rebreanu / staţia Pod Lacuri – afectate liniile 23, 27, 49.

• Piaţa Sfânta Vineri (capăt de linie) – afectate liniile 14, 17, 55.

• Pe Calea Giulesti, in statia Valsan – afectate o parte din vagoanele liniilor 11, 44

• Pe Str. Mircea Vulcanescu – sunt blocate o parte din troleibuzele liniilor 62, 85 .

„Pentru fiecare situaţie au fost aplicate măsuri de deviere, în vederea asigurării continuităţii transportului public. Actualizările privind reluarea circulaţiei şi eventualele modificări de traseu vor fi comunicate în timp real pe pagina oficială STB de pe platforma X (Twitter)”, a transmis STB.

Traficul pe Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti, perturbat

Din cauza furtunii care se manifestă cu vânt puternic în rafale şi ploaie torenţială în zona Bucureştiului şi judeţului Ilfov, două zboruri care urmau să aterizeze în această seară pe Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti au fost redirecţionate pe alte aeroporturi”, anunţă, vineri seară, Compania Naţională Aerporturi Bucureşti.

Astfel, cursa Tarom 276 Salonic – Bucureşti a aterizat pe aeroportul din Sibiu, iar cursa WizzAir 3004 Luton – Bucureşti a aterizat la Craiova.

„În acest moment aeronavele decolează şi aterizează pe Aeroportul Henri Coandă, dar se pot înregistra întârzieri din cauza condiţiilor meteo nefavorabile”, a mai transmis sursa citată.

Pistele, platformele şi căile de rulare a aeronavelor sunt deschise şi operaţionale, fiind asigurate condiţiile pentru desfăşurarea operaţiunilor aeriene.

Despăgubiri pentru proprietarii de autovehicule afectate de furtună

Primarul Sectorului 2 a precizat că proprietarii de autovehicule afectate de fenomenele meteo extreme pot solicita despăgubiri din bugetul local, conform procedurii:

Declararea evenimentului în maximum 48 de ore la Direcția Generală de Poliție Locală Sector 2, Brigada Rutieră sau ISU, cu realizarea de fotografii/înregistrări pentru dosar. Depunerea cererii de despăgubire în termen de 72 de ore de la producerea prejudiciului, fie la sediul primăriei, fie online. Pregătirea documentelor necesare: polița RCA valabilă, ITP valabil, acte de constatare și devize de reparație.

„Despăgubirile vor acoperi costurile pentru reparații, manoperă, transportul vehiculului avariat și, în caz de distrugere totală, valoarea mașinii stabilită prin expertiză. Este extrem de important să respectați termenul de 72 de ore pentru depunerea solicitării. Dacă nu depuneți cererea în acest interval, dosarul nu va putea fi procesat și nu veți putea beneficia de despăgubire, indiferent de situație. Vă rog să tratați acest termen ca pe o prioritate imediată, este singura garanție că sprijinul va ajunge acolo unde este nevoie”, a subliniat Hopincă.