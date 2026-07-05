Video Un nou incendiu de vegetație face ravagii în sudul Franței. Aproape 1.000 de hectare au fost mistuite de flăcări

Un nou incendiu de vegetație a izbucnit sâmbătă seară în sudul Franței, în apropierea graniței cu Spania, și a distrus aproape 1.000 de hectare de teren, în timp ce regiunea se confruntă cu un nou val de caniculă, informează AFP.

Incendiul a izbucnit în jurul orei locale 19:30, într-o zonă muntoasă izolată din apropierea localității Trévillach, în departamentul Pyrénées-Orientales, notează Le Monde.

Peste 580 de pompieri intervin pentru stingerea flăcărilor, la aproximativ 35 de kilometri vest de Perpignan.

„Incendiul nu se mai răspândește liber. Intensitatea lui a scăzut”, a declarat prefectul departamentului, Pierre Regnault de la Mothe.

Aeronave Canadair au reluat intervențiile

Potrivit autorităților, flancul stâng al incendiului este sub control, iar propagarea focului pe flancul drept a încetinit considerabil. Duminică dimineață au fost reluate și intervențiile aeronavelor de stingere de tip Canadair.

Deocamdată nu au fost emise ordine de evacuare, însă autoritățile au cerut primarilor din zonă să îi adune în primării pe locuitorii din gospodăriile izolate, pentru a facilita eventualele operațiuni de protecție.

În localitățile Ille-sur-Têt și Vinça au fost pregătite spații de cazare de urgență, iar aproximativ 20 de persoane au fost deja adăpostite.

Canicula și vântul îngreunează intervenția

Incendiul s-a produs în contextul în care departamentul se află sub cod portocaliu de caniculă.

Meteorologii avertizează că vremea va rămâne nefavorabilă, cu rafale de vânt de până la 50 km/h, temperaturi care pot ajunge la 38 de grade Celsius și o umiditate foarte scăzută, condiții care favorizează extinderea incendiilor.

În același timp, aproximativ 300 de pompieri intervin și pentru stingerea unui alt incendiu de pădure izbucnit în departamentul Drôme, unde flăcările au afectat aproximativ 300 de hectare într-o zonă montană nelocuită.

Joi, un alt incendiu izbucnit în departamentul Pyrénées-Orientales a dus la evacuarea a aproximativ 3.000 de persoane din stațiunile Canet-en-Roussillon și Sainte-Marie-la-Mer, înainte de a fi adus sub control.

De cealaltă parte a frontierei, în regiunea Catalonia, pompierii continuă lupta cu un incendiu care a mistuit peste 2.000 de hectare de vegetație și care, deși a fost stabilizat, rămâne o amenințare din cauza condițiilor meteo.