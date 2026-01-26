Țoiu, despre absența lui Nicușor Dan la Davos: „E cât se poate de prezent internațional”. Ce spune despre invitația trimisă de Trump României

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, susține că președintele Nicușor Dan „e cât se poate de prezent în cadrul internațional”, în ciuda faptului că șeful statului român a lipsit de la Forumul Economic Mondial de la Davos.

„În primul rând, președintele e cât se poate de prezent în cadrul internațional, fie că vorbim de Consiliu sau NATO”, a declarat Oana Țoiu la B1 TV.

„De altfel, și anul acesta o să găzduim Summitul B9 la București și e un lucru important nu doar pentru focusul pe securitatea pe regiune, dar și pentru nivelul de influență pe care România îl are și-l crește în regiune. De altfel, formatul B9 a împlinit anul trecut 10 ani și a fost inițiat la București, deci e important.

(...) Cel mai puternic lucru în politica externă acum e orientarea foarte clară proeuropeană, faptul că parteneriatul strategic cu SUA e o prioritate de netăgăduit și apartenența noastră la NATO, precum și buna relație de vecinătate cu celelalte țări din regiune”, a mai explicat Oana Țoiu.

În ceea ce privește criticile apărute în spațiul public privind „slaba reprezentație” a României pe plan internațional prin absența lui Nicușor Dan la Davos, ea a declarat: „Eu nu am văzut aceste critici – nu neg că ar fi existat – însă este foarte ușor pentru oricine urmărește conferința să vadă că România a fost prezentă cu rol de vorbitor în câteva paneluri foarte importante, unde noi am prezentat perspectiva noastră împreună, am avut mai multe discuții și cu mediul de afaceri. Sigur că nu te duci ca ministru la Davos ca să închizi acolo acorduri comerciale, pentru că astea, până la urmă, sunt niște acorduri care privesc acorduri între companiile de acasă, dar trebuie să fie foarte clar că noi suntem și într-o competiție globală de atenție, într-o competiție globală de încredere”.

Ministra de Externe a precizat că este foarte important ca România să fie poziționată în mediul de afaceri internațional, pentru că există multe semne de întrebare cu privire la destinația mediului de afaceri. Țoiu a mai punctat și că multe țări vor să fie „din ce în ce mai atractive pentru investiții” și să-și prezinte avantajele.

„Creșterea economică pe care România a avut-o de-a lungul timpului este una, dar și reziliența noastră în perioade complicate. Poziționarea noastră geografică, de asemenea, este foarte importantă”, a declarat Oana Țoiu.

Ce spune despre invitația trimisă de Trump României

Totodată, ministra de Externe a declarat că autoritățile de la București s-au bucurat în momentul în care au văzut invitația președintelui Trump pentru ca România să facă parte din Consiliul pentru Pace, fiind o recunoaștere implicită a aportului României în regiune, țara noastră având relații diplomatice neîntrerupte atât cu Israel, cât și cu Palestina.

„În ceea ce privește Consiliul pentru Pace, sunt câteva țări care au fost invitate, România este printre ele și sigur că ne-am bucurat în momentul în care am văzut invitația președintelui Donald Trump. Este, de altfel, o recunoaștere implicită a aportului pe care România l-a avut în regiune. Suntem una dintre puținele țări din lume care avem relații diplomatice neîntrerupte atât cu Israel, cât și cu Palestina.

În ceea ce privește poziția României în acest moment, noi suntem pregătiți să contribuim în continuare la procesul de pace și de reconstrucție în viitor. Aici există și o rezoluție a Consiliului de Securitate al ONU, care dă mandat Statelor Unite să creeze acest board pentru pace care să ducă mai departe pașii din Planul pentru pace în Fâșia Gaza. Este extrem de important pentru că și acum sunt provocări privind accesul ajutorului umanitar. Există o miză foarte clară privind dezarmarea Hamas și scoaterea Hamas din viitoarea viață politică a Palestinei și a Fâșiei Gaza”, a declarat Oana Țoiu.

Ministra de Externe a precizat însă că invitația, așa cum a fost transmisă de SUA, privește și o etapă viitoare, care are un potențial dincolo de conflictul din Fâșia Gaza.

„Și aici, pentru că bună parte din misiunea prezentată este similară cu o parte a misiunii pentru care există ONU, sunt mai multe țări, printre care și România, care au cerut clarificări și o punte de dialog cu SUA, astfel încât să clarificăm pașii juridici viitori, pentru că România, odată ce își ia acest angajament formal, trebuie să respecte acest angajament.

De cuvântul nostru și capacitatea noastră de a ne păstra respectul în mediile internaționale depinde încrederea pe care ne putem baza dacă vreodată o să avem nevoie de ajutor și vrem ca vocea noastră să fie auzită”, a subliniat Oana Țoiu.