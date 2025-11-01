search
Țara arde și baba se piaptănă: FCSB instalează un nou director, în timp ce ANAF bate la ușă. Datorii majore către stat pentru campioană

0
0
Publicat:

Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, Mihai Stoica (60 de ani), a oferit detalii despre situația din birourile roș-albaștrilor. Formația va numi, de curând, un nou director sportiv, care va fi responsabil de transferurile din străinătate.

Gigi Becali și Mihai Stoica Foto/Sportspictures
Gigi Becali și Mihai Stoica Foto/Sportspictures

Conform spuselor oficialului, campioana României are deja un nume important pe listă. Ar fi vorba despre un fost fotbalist român.

„Nu sunt foarte multe vești bune pentru noi din Portugalia. Înainte, un jucător bun de primă ligă din partea a doua puteai să îi iei. Sunt foarte mulți jucători care sunt la final de contract. Ce am văzut e foarte complicat de adus.

Am văzut și jucători pe care trebuie să îi urmărim, nu poți să vezi un meci și să dai verdicte. Am văzut și niște lacune, dar care cred că pot fi remediate.

„Gigi are încredere în alegerile pe care le fac. Director sportiv român!”

Suntem foarte aproape să semnăm cu un director sportiv zilele astea, iar când Lucian Filip va putea umbla din nou, că s-a operat, va putea merge și el. Deocamdată, nu pot să spun cine e, trebuie să își rezolve problemele, dar vrem să aducem.

Este un director sportiv român. Gigi are încredere în alegerile pe care le fac. Ca să aduc un om care să capete credit din partea noastră pentru a evalua un jucător trebuie să știu exact cum vede fotbalul, să fie pasionat și, cel mai important, să am încredere în el cum am în mine însumi. Se învârt mulți bani și este foarte ușor să fie tentat.

Primul nume de pe listă întrunește aceste criterii. În scurt timp cred că se va rezolva; dacă nu, vom încerca și cu numărul doi de pe listă. Este fost fotbalist. Nu neapărat pentru ce înseamnă Steaua. Nu am chef să apară după aceea lucruri. Închidem chiar mai devreme de săptămâna viitoare, sper!”, a spus Mihai Stoica, la fanatik.ro.

ANAF-ul bate la ușă! Datorii în valoare de 1,4 milioane euro

FCSB urmează să treacă printr-un amplu control al ANAF, după ce activitatea clubului condus de Gigi Becali a fost verificată cu ajutorul unui program informatic al instituției.Autoritățile fiscale vor analiza în detaliu situația financiară a echipei din ultimii cinci ani. În urma unei prime evaluări de risc, s-a descoperit că FCSB ar putea avea datorii către stat în valoare de aproximativ 1,4 milioane de euro.

„Conform analizei de risc prin metoda predictivă (soft realizat de către DGAMC în colaborare cu administrația fiscală din Austria), clubului FCSB i-a fost stabilit un risc fiscal ridicat, cu sume probabil datorate/ neachitate în valoare de 7.020.140 lei!, ar fi transmis ANAF, conform sursei citate.

Deocamdată, FCSB nu are datorii oficiale la Fisc. Totuși, un soft al ANAF a indicat un risc fiscal ridicat, iar inspectorii vor face un control la club. În martie 2025, FCSB a primit o notificare prin intermediul căreia i-aufost solicitate documente adiționale, însă oficialii roȘ-albaștrilor nu au răspuns în termenul de 30 de zile scadent.

Sport

