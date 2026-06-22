Val de caniculă fără precedent într-o țară din Europa de Vest. Soluțiile propuse localnicilor pentru a face față temperaturilor extreme

Autoritățile din Olanda au activat planul național pentru caniculă, pe fondul verilor tot mai fierbinți. În paralel, specialiștii și cercetătorii testează soluții creative pentru reducerea temperaturilor din locuințe și spațiile publice, de la perdele montate în exteriorul ferestrelor până la copaci artificiali și instalații care creează umbră.

Guvernul olandez a pus în aplicare planul național pentru perioadele de caniculă, care include recomandări pentru protejarea persoanelor vârstnice și a celor vulnerabile, potrivit The Guardian.

Autoritățile atrag atenția că temperaturile ridicate reprezintă un risc tot mai mare pentru sănătatea populației, în contextul schimbărilor climatice.

Potrivit Institutului Național pentru Sănătate Publică și Mediu (RIVM), măsurile de prevenție și informarea populației pot reduce numărul deceselor asociate valurilor de căldură.

Institutul de sănătate publică din Amsterdam îi îndeamnă pe locuitori să monteze perdele sau cearșafuri în exteriorul ferestrelor pentru a bloca razele directe ale soarelui.

Specialiștii explică faptul că locuințele din Olanda au fost proiectate pentru ierni reci și umede, cu ferestre mari care permit pătrunderea luminii și căldurii.

Blocarea radiației solare înainte ca aceasta să ajungă la geam reduce încălzirea locuinței și poate diminua nevoia folosirii aparatelor de aer condiționat.

Experții susțin că umbrirea exterioară este una dintre cele mai eficiente și mai ieftine metode de răcorire a clădirilor.

Cercetătorii testează copaci artificiali și „junglă mobilă”

În marile orașe sunt analizate și soluții pentru reducerea temperaturilor din spațiile publice.

Printre acestea se numără pergole acoperite cu vegetație, copaci artificiali, instalații artistice care creează zone de umbră și blocuri mobile cu plante, supranumite „junglă mobilă”.

Cercetătorii spun că aceste amenajări oferă umbră pietonilor, reduc temperatura resimțită și contribuie la creșterea biodiversității urbane.

În același timp, extinderea spațiilor verzi și plantarea arborilor rămân măsurile considerate cele mai eficiente pe termen lung. Experții susțin că adaptarea orașelor la temperaturile ridicate reprezintă și o investiție economică.

Potrivit economiștilor, lipsa somnului provocată de nopțile caniculare reduce productivitatea angajaților și generează costuri importante.

Un studiu realizat în rândul proprietarilor de locuințe arată că aproape un sfert dintre respondenți consideră că locuințele lor devin prea fierbinți în timpul verii. Totuși, majoritatea spun că încearcă deja diferite metode pentru a le răcori.

Specialiștii avertizează că valurile de căldură vor deveni tot mai frecvente. Din acest motiv, autoritățile sunt încurajate să investească în umbrirea clădirilor, extinderea spațiilor verzi și adaptarea infrastructurii urbane la noua realitate climatică.

Franța se confruntă cu temperaturi extreme

Trei persoane au murit duminică, 21 iunie, în Franța, cel mai probabil din cauza căldurii extreme. Departamentul Gironde, din sud-vestul țării, se află sub cod roșu de caniculă, iar temperaturile sunt așteptate să se apropie de 43°C.

Cele trei victime, o femeie şi doi bărbaţi, au murit duminică la domiciliile lor din localităţile Cenon, Saint-Médard-en-Jalles şi Saint-Jean-d'Illac, la periferia oraşului Bordeaux, au precizat serviciile prefecturii.

Plasat sub cod roşu de duminică la prânz, departamentul Gironde se aşteaptă să înregistreze temperaturi care se apropie de 43°C de luni până miercuri, conform ultimei actualizări de la Météo-France.