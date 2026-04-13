Băsescu: „Tandemul Trump - Putin a fost bătut măr de poporul maghiar. Ei urăsc Europa Democratică”

Fostul președinte Traian Băsescu a declarat luni, 13 aprilie, după victoria partidului TISZA, condus de Péter Magyar, la alegerile parlamentare, că „tandemul Donald Trump - Vladimir Putin a fost bătut măr de poporul maghiar.”

„Trump va pleca, America rămâne! Implicat masiv în campania pentru susţinerea lui Viktor Orban, tandemul Donald Trump - Vladimir Putin a fost bătut măr de poporul maghiar.

Duminică Trump şi Putin au aflat că există ceva mai puternic decât armele lor nucleare aducătoare de moarte, mai puternic decât bombardierele lor aducătoare de moarte, mai puternic decât rachetele lor aducătoare de moarte, mai puternic decât milioanele lor de soldaţi gata să moară pe câmpurile de luptă invadând ţări străine, fără să ştie de ce”, a transmis Traian Băsescu pe Facebook.

Fostul președinte explică că acest „ceva mai puternic” decât armele se numeşte „vot democratic”.

„Şi Trump şi Putin urăsc democraţia şi Lumea cu Reguli. Ei urăsc Europa Democratică, urăsc Europa Unită, urăsc Europa cu Reguli, urăsc Europa cu Valori. Trump şi Putin îşi doresc să destrame Europa pentru a o controla şi stăpâni.

Duminică au aflat că nu se poate! Trump va pleca, America rămâne!”, a punctat acesta.

Și premierul României, Ilie Bolojan, l-a felicitat pe liderul opoziției ungare, Péter Magyar, pentru victoria obținută la alegerile parlamentare din Ungaria.

„Felicitări călduroase lui Péter Magyar pentru victoria electorală! Așteptăm cu interes consolidarea Parteneriatului Strategic România–Ungaria, cu accent pe cooperarea economică și sectorială.

Prioritatea noastră este să lucrăm împreună pentru a îmbunătăți viața cetățenilor noștri, într-o Uniune Europeană mai puternică, mai unită și mai competitivă. Îți dorim un mandat de succes!”, a scris prim-ministrul pe platforma X.