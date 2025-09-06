search
Sâmbătă, 6 Septembrie 2025
Adevărul
Fostul vicepreședinte al SUA, convins că Rusia va ataca o țară NATO dacă va avea succes în Ucraina

Război în Ucraina
Publicat:

Fostul vicepreședinte al SUA, Mike Pence, a declarat vineri, 5 septembrie, că țara sa și aliații europeni ar trebui să „confrunte militar” Rusia dacă acesta își extinde eforturile de război mai departe pe continent.

Mike Pence/FOTO: Profimedia
Mike Pence/FOTO: Profimedia

El a spus că își imaginează SUA ca un „sprijin” în confruntarea agresiunii, deși aliații europeni ar trebui „să fie în prim-plan”, potrivit The Independent.

Pence a continuat prin a lăuda „coaliția celor dispuși” pentru „formularea tipului de garanții de securitate care ar crea condițiile pentru o pace justă și durabilă”, adăugând că aceasta „i-a atras atenția lui Putin”.

Vineri, președintele Donald Trump a dat de înțeles că Statele Unite ar putea contribui la un cadru internațional de garanții de securitate pentru Ucraina, dar a subliniat cu fermitate că liderii europeni trebuie să joace rolul principal în acest demers.

„Vom rezolva asta. Îi vom ajuta. Vrem să salvăm multe vieți”, a declarat Trump în fața jurnaliștilor, adăugând că „Europa va fi prima, de departe – și vor să fie primii. Vor să vadă sfârșitul acestui conflict.”  

Declarațiile lui Trump vin în contextul summitului Coaliției de voință, desfășurat pe 4 septembrie, în care președintele ucrainean Volodimir Zelenski și mai mulți lideri europeni au discutat despre crearea unei forțe internaționale de reasigurare. Aceasta ar urma să ofere Ucrainei sprijin militar, logistic și de instruire pentru a preveni un eventual nou val de agresiune rusă, odată cu instaurarea unui armistițiu.

La finalul summitului, președintele francez Emmanuel Macron a anunțat că 26 de țări și-au exprimat disponibilitatea de a contribui — fie cu trupe, fie cu sprijin tehnic sau logistic — în cadrul acestui cadru de garanții, dar numai după încetarea focului.

SUA

