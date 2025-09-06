Rusia ridică ziduri la granița cu NATO. Medvedev anunță întăriri militare la frontiera cu Finlanda

Tensiunile de la granița estică a Europei continuă să crească. Într-o vizită recentă în regiunea Leningrad, fostul președinte rus Dmitri Medvedev a anunțat public intensificarea măsurilor de fortificare militară de-a lungul frontierei cu Finlanda – țară care, începând din 2023, a devenit oficial membră NATO, punând capăt deceniilor de neutralitate.

„Se construiesc ziduri și alte bariere”, a declarat Medvedev, în calitatea sa de vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Rusiei, în fața presei de stat. Potrivit acestuia, Moscova își „reconfigurează” strategia militară în regiune, în condițiile în care aderarea Finlandei la Alianța Nord-Atlantică este privită ca o amenințare directă la adresa securității Federației Ruse.

Intrarea Finlandei în NATO a fost o decizie istorică, determinată în mare parte de invazia rusă din Ucraina. În ultimul an, Helsinki a acuzat în mod repetat Moscova de acțiuni specifice războiului hibrid: bruiaj al semnalului GPS, atacuri cibernetice și manipularea crizei migranților la graniță, notează Newsweek.

Răspunsul Rusiei nu a întârziat. Vizita lui Medvedev la punctul de trecere Svetogorsk – situat la o distanță mică de granița finlandeză – a fost menită să transmită un semnal clar: Kremlinul consideră Finlanda un stat ostil și este pregătit pentru eventuale „acte neprietenoase”, după cum a subliniat fostul președinte rus.

Pe fondul acestor evoluții, Finlanda a inaugurat recent un nou comandament regional al forțelor terestre NATO, în orașul Mikkeli, aflat în apropierea graniței cu Rusia. Deși pentru moment comandamentul este redus, cu circa 10 ofițeri activi, planurile prevăd extinderea la 50 de militari și integrarea sub comanda centrală NATO de la Norfolk, SUA. Obiectivul: coordonarea rapidă a forțelor terestre în Europa de Nord.

Totodată, Finlanda a aprobat recent construirea unei legături feroviare strategice către portul arctic Narvik, din Norvegia, evitând astfel dependența de infrastructura feroviară rusească și permițând mobilizarea rapidă a trupelor și a echipamentelor grele.

Implicații regionale

Fortificările rusești vin într-un context european deja tensionat, în care statele baltice și Finlanda își exprimă tot mai vocal îngrijorările privind posibile provocări din partea Rusiei. De altfel, oficiali de la Riga și Vilnius au avertizat în repetate rânduri că Moscova ar putea recurge la incidente de frontieră sau exerciții militare agresive, în încercarea de a testa unitatea NATO.

Deși Kremlinul nu a anunțat oficial desfășurarea de trupe suplimentare în regiune, construcția de bariere și schimbarea tonului discursului politic indică o escaladare tacită.

„Faptul că Finlanda este acum membru al Alianței Nord-Atlantice determină inevitabil o schimbare în abordările noastre militare privind protejarea graniței”, a conchis Medvedev.