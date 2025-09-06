search
Sâmbătă, 6 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Rusia ridică ziduri la granița cu NATO. Medvedev anunță întăriri militare la frontiera cu Finlanda

0
0
Publicat:

Tensiunile de la granița estică a Europei continuă să crească. Într-o vizită recentă în regiunea Leningrad, fostul președinte rus Dmitri Medvedev a anunțat public intensificarea măsurilor de fortificare militară de-a lungul frontierei cu Finlanda – țară care, începând din 2023, a devenit oficial membră NATO, punând capăt deceniilor de neutralitate.

Granița dintre Finlanda și Rusia/FOTO:EPA/EFE
Granița dintre Finlanda și Rusia/FOTO:EPA/EFE

„Se construiesc ziduri și alte bariere”, a declarat Medvedev, în calitatea sa de vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Rusiei, în fața presei de stat. Potrivit acestuia, Moscova își „reconfigurează” strategia militară în regiune, în condițiile în care aderarea Finlandei la Alianța Nord-Atlantică este privită ca o amenințare directă la adresa securității Federației Ruse.

Intrarea Finlandei în NATO a fost o decizie istorică, determinată în mare parte de invazia rusă din Ucraina. În ultimul an, Helsinki a acuzat în mod repetat Moscova de acțiuni specifice războiului hibrid: bruiaj al semnalului GPS, atacuri cibernetice și manipularea crizei migranților la graniță, notează Newsweek.

Răspunsul Rusiei nu a întârziat. Vizita lui Medvedev la punctul de trecere Svetogorsk – situat la o distanță mică de granița finlandeză – a fost menită să transmită un semnal clar: Kremlinul consideră Finlanda un stat ostil și este pregătit pentru eventuale „acte neprietenoase”, după cum a subliniat fostul președinte rus.

Pe fondul acestor evoluții, Finlanda a inaugurat recent un nou comandament regional al forțelor terestre NATO, în orașul Mikkeli, aflat în apropierea graniței cu Rusia. Deși pentru moment comandamentul este redus, cu circa 10 ofițeri activi, planurile prevăd extinderea la 50 de militari și integrarea sub comanda centrală NATO de la Norfolk, SUA. Obiectivul: coordonarea rapidă a forțelor terestre în Europa de Nord.

Totodată, Finlanda a aprobat recent construirea unei legături feroviare strategice către portul arctic Narvik, din Norvegia, evitând astfel dependența de infrastructura feroviară rusească și permițând mobilizarea rapidă a trupelor și a echipamentelor grele.

Implicații regionale

Fortificările rusești vin într-un context european deja tensionat, în care statele baltice și Finlanda își exprimă tot mai vocal îngrijorările privind posibile provocări din partea Rusiei. De altfel, oficiali de la Riga și Vilnius au avertizat în repetate rânduri că Moscova ar putea recurge la incidente de frontieră sau exerciții militare agresive, în încercarea de a testa unitatea NATO.

Deși Kremlinul nu a anunțat oficial desfășurarea de trupe suplimentare în regiune, construcția de bariere și schimbarea tonului discursului politic indică o escaladare tacită.

„Faptul că Finlanda este acum membru al Alianței Nord-Atlantice determină inevitabil o schimbare în abordările noastre militare privind protejarea graniței”, a conchis Medvedev.

Rusia

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Imagini șocante la Timișoara: a dat foc unei pompe de benzină. Jetul de flăcări e înfricoșător
digi24.ro
image
Buletinele electronice, jalon ratat din PNRR. Din cele 5 milioane asumate inițial, Guvernul speră să mai emită măcar 3,5
stirileprotv.ro
image
Ce salariu primește acest srilankez, după 3 ani de muncă în România: „Aduc aici toată Sri Lanka!”
gandul.ro
image
Horoscop 6 septembrie: Săgetătorii sunt spontani, Fecioarele descoperă lucruri noi
mediafax.ro
image
Alexandru, fiul cel mare a lui Ion Țiriac, imagine surprinzătoare. Cum a reacționat Sorana Cîrstea
fanatik.ro
image
Vasile Iliuță, șeful CJ Călărași, va fi judecat pentru că a plătit o firmă de croitorie să păzească obiectivele din județ: „Bravo lor, băieți deștepți!”
libertatea.ro
image
VIDEO „Controlul maselor prin COVID”. Conferință conspiraționistă despre vaccin cu medici din România
digi24.ro
image
Șoc în presa britanică! O știre din România i-a lăsat pe jurnaliștii de la The Sun fără cuvinte: „Zou, ce?!”
gsp.ro
image
”Furtună” după gestul lui Rațiu care nu s-a văzut la TV: ”Pentru mine, nu mai există”
digisport.ro
image
VIDEO Nicușor Dan, după 100 de zile la Cotroceni: Nu știu în ce birou stau. Mi s-a spus, dar am uitat
stiripesurse.ro
image
Fizicienii au reușit să „dea timpul înapoi” într-un sistem cuantic, cu o precizie uluitoare
antena3.ro
image
Și-a cumpărat o casă, iar iubitul de 11 ani îi plătește chirie, deși locuiesc împreună: "Oamenii sunt șocați"
observatornews.ro
image
Feli Donose, operată de urgență! Cântăreața și-a anulat toate concertele: 'Mă durea foarte, foarte tare
cancan.ro
image
Și-a etalat Rolexul şi geanta Louis Vuitton de peste 14.000 de euro în drum spre Bebe Tei! Imagini exclusive
prosport.ro
image
De ce au prosoapele de baie acele dungi țesute la capete. Care e scopul lor real
playtech.ro
image
Alexandru, fiul cel mare a lui Ion Țiriac, imagine surprinzătoare. Cum a reacționat Sorana Cîrstea
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Total neașteptat: Dorinel Munteanu, favorit să preia o echipă din România!
digisport.ro
image
Compania austriacă OMV intenţionează să facă reduceri de personal, în special la Petrom
stiripesurse.ro
image
Soțul Teodorei Marcu rupe tăcerea la trei luni de la moartea ei: ,,Mă doare în fiecare zi”. Gestul cutremurător făcut în memoria soției sale
kanald.ro
image
O elevă ia bacalaureatul la 9 ani și rescrie limitele...
playtech.ro
image
Ioana Tufaru, la un pas de moarte. Soțul, Ionuț, a găsit-o leșinată pe jos în casă și s-a speriat teribil. ”Puteam să mă duc…dincolo”. Primele declarații sunt șocante
wowbiz.ro
image
Ireal! Cabiria Morgenstern i-a dăruit un copil unui bărbat care ar putea să-i fie bunic! Este un celebru actor
romaniatv.net
image
Se dau 12.285 lei net tinerilor din România. Patru luni de stagiu militar
mediaflux.ro
image
Șoc în presa britanică! O știre din România i-a lăsat pe jurnaliștii de la The Sun fără cuvinte: „Zou, ce?!”
gsp.ro
image
Cum arată fiica adolescentă a lui Kim Jong Un. Apariția spectaculoasă a lui Kim Ju Ae alături de liderul corean la Beijing, la prima ieșire internațională
actualitate.net
image
Homosexualitatea și desfrâul din Biserica Română. Schimb de mesaje halucinant între un preot protosinghel și un tânăr + filmări în care bea vodcă și dansează pe manele. Dans din buric și în lăcașul sfânt: „Așa, iubirea mea” VIDEO
actualitate.net
image
Facultățile de care mulți se feresc. Zeci de locuri la buget, neocupate: „Caută altceva”
click.ro
image
Serialul de pe Netflix care face senzație în întreaga lume. S-a lansat pe 29 august, dar a ajuns în top în 14 țări
click.ro
image
„Am fost mare vagaboandă”. Replica cu care Stela Popescu a șocat înainte să moară! Ce făcea, de fapt, în tinerețe
click.ro
Prințesa Leonor cu Regele Felipe al Spaniei profimedia 1027876969 jpg
Regele Felipe al Spaniei mai are o fiică secretă? „Se spunea că e blondă și că semăna cu el”
okmagazine.ro
Strudel cu nuci Sursa foto shutterstock 410310433 jpg
Ştrudel cu nuci aşa cum n-ai mai gustat până acum
clickpentrufemei.ro
The First Monumental Discovery in Dibra Albania webp
Un mormânt roman unic, cu inscripție bilingvă: prima descoperire monumentală din Dibra, Albania
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Patru zodii, noroc dublu în următoarele 24 de zile. Se deschide o etapă prosperă, Săgetătorii și Capricornii culeg cele mai multe roade și sunt printre cele mai favorizate zodii
image
Facultățile de care mulți se feresc. Zeci de locuri la buget, neocupate: „Caută altceva”

OK! Magazine

image
Doliu la Palatul regal. Elegantă și stilată, verișoara Elisabetei a fost regina inimilor cu mult înaintea Prințesei Diana

Click! Pentru femei

image
Vedeta din filmul cu James Bond a devenit mamă la 47 de ani, după ce-a pierdut două sarcini

Click! Sănătate

image
Medicamentele care pot cauza hepatită toxică