Fiul unui miliardar din industria modei a fost dus la audieri de autoritățile spaniole, în cadrul anchetei privind moartea suspectă a tatălui său, Isak Andic, fondatorul brandului Mango.

Jonathan Andic, fiul cel mare al omului de afaceri Isak Andic, fondatorul brandului de modă Mango, a fost dus la audieri de poliția catalană (Mossos d’Esquadra), în cadrul anchetei privind moartea tatălui său, produsă la 14 decembrie 2024, în timpul unei drumeții în Munții Montserrat, în apropiere de Barcelona.

Potrivit informațiilor comunicate de autorități și preluate de presa spaniolă, reținerea a avut loc la domiciliul acestuia, fiind o măsură procedurală prin care acesta a fost ulterior prezentat judecătoarei de instrucție din Martorell, care coordonează dosarul. Ancheta se desfășoară sub secret de instrucție, iar detaliile oficiale sunt limitate, scrie el pais.

Isak Andic a murit după ce a căzut de la o înălțime de peste 100 de metri, incidentul fiind inițial tratat ca un accident montan. Ulterior, investigația a fost extinsă, pe fondul unor neconcordanțe apărute în declarațiile oferite de fiul său, care se afla împreună cu el în momentul producerii tragediei.

Surse judiciare susțin că anchetatorii au analizat inclusiv telefonul mobil al lui Jonathan Andic, ridicat în cursul investigației, în încercarea de a identifica eventuale mesaje sau informații relevante pentru stabilirea circumstanțelor decesului.

De asemenea, în cadrul anchetei au fost luate în considerare și aspecte legate de relația dintre tată și fiu, descrisă de unele surse ca fiind tensionată în anumite perioade, în special în contextul implicării lui Jonathan Andic în conducerea companiei Mango. În 2014, Isak Andic i-a încredințat acestuia conducerea afacerii, însă ulterior a revenit asupra deciziei, reorganizând structura de management a grupului.

Familia Andic a transmis că Jonathan colaborează cu autoritățile judiciare și că depune mărturie în cadrul anchetei, subliniind că nu poate oferi detalii suplimentare din cauza caracterului confidențial al dosarului. Familia a afirmat, de asemenea, că sprijină pe deplin investigația și cooperarea cu justiția.

Autoritățile spaniole nu au anunțat, până în acest moment, concluzii oficiale privind natura exactă a decesului lui Isak Andic, ancheta fiind în desfășurare.

Ancheta va stabili dacă moartea a fost un accident sau dacă există elemente care să indice o posibilă faptă penală.

Regretatul om de afaceri de origine turcă a creat brandul de modă Mango împreună cu fratele său, Nahman, la Barcelona, în 1984. În prezent, compania a ajuns la o rețea de aproximativ 3.000 de magazine în peste 120 de țări, devenind unul dintre jucătorii importanți ai industriei globale de fashion. Potrivit estimărilor Forbes, averea lui Isak Andic era evaluată la aproximativ 4,5 miliarde de dolari.

Isak Andic și fratele său au început să facă afaceri încă din adolescență, vânzând tricouri pe străzile Barcelonei. Dintr-o activitate modestă, inițiativa lor s-a transformat rapid într-un business internațional, care până la vârsta de 30 de ani devenise deja un brand cunoscut la nivel mondial.