Champagne Goggles, ultima fiță lansată de marii sportivi ai lumii. Controversa privind cine a lansat moda

Ochelarii de protecție Champagne Goggles sunt ultima fiță în sportul mondial. Fotbalistul francez Marcus Thuram (Inter Milano), jucătorul de tenis italian Luciano Darderi, baschetbalistul american LeBron James (Los Angeles Lakers), jucătoarea de tenis Aryna Sabalenka și două foste vedete ale baseballului american au apărut în public cu acest tip de ochelari.

În argoul popular au fost numițit „ochelari de soare rapizi”. Sunt purtați, de regulă, după fiecare triumf sau intrare grandioasă în scenă.

Cine a început acest trend? „Ochelarii de șampanie” este o expresie născută din necesitate și transformată în modă. Nume precum LeBron James, Adrien Rabiot, Aryna Sabalenka și Marcus Thuram întrețin trendul. În Statele Unite, au numit-o „Controversa ochelarilor de șampanie”. Se caută cine a folosit prima dată acei ochelari de schi când a deschis sticle, în ce an și de ce?

O serie de întrebări au apărut cu o notă de ironie cu privire la sărbătoarea echipei Boston Red Sox din 2004, după câștigarea playoff-urilor de baseball. Însă, potrivit lui Torii Hunter, adevărul se află în Minnesota: „David Ortiz și cu mine i-am purtat în 2002, când am jucat acolo cu Twins. Șampania de la petrecerea anterioară ne-a ars prea tare ochii...”.

Ochelarii sunt o necesitate în vestiarele bogate: protejează ochii de explozia dopurilor de sticle (care, în funcție de presiune, pot atinge cu ușurință viteze de până la 48 de kilometri pe oră) și de cantitățile industriale de alcool conținute în șampanie. Riscul de leziuni oculare este real și grav.

Pe scurt, rana este o excepție care trebuie evitată. Mai ales când șampania costă o avere. Golden State Warriors a cumpărat în 2018 alcool în valoare de o jumătate de milion de dolari pentru petrecerea echipei de după terminarea sezonului în NBA. LeBron James și i-a pus la ochi, a câștigat titlul cu Lakers.

Acum, tendința s-a mutat la tenis. Recent, Aryna Sabalenka a sărbătorit la US Open apărând la o conferință de presă purtând ochelari de schi și având alături șampanie. În Serie A, francezul Marcus Thuram, elevul lui Cristian Chivu, a petrecut cu ei la ochi. Apoi, un alt francez, Adrien Rabiot, pe când purta tricoul lui Juventus, a sărbătorit câștigarea Cupei Italiei.