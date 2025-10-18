search
Sâmbătă, 18 Octombrie 2025
Răsturnare de situaţie în cazul morţii fondatorului Mango: fiul miliardarului, suspectat că şi-a ucis tatăl

La aproape un an de la moartea fondatorului Mango, Isak Andic, cazul considerat inițial un accident tragic capătă o turnură neaşteptată. Fiul miliardarului, Jonathan Andic, este anchetat de poliția spaniolă sub suspiciunea că ar fi fost implicat în moartea tatălui său.

Isak şi Jonathan Andic. FOTO: captură video NBC News
Isak şi Jonathan Andic. FOTO: captură video NBC News

Cazul morții lui Isak Andic, fondatorul celebrului brand de modă Mango, se redeschide la aproape un an după tragedie. Ceea ce părea un accident montan banal se transformă acum într-o anchetă pentru omucidere, principalul suspect fiind chiar fiul miliardarului, Jonathan Andic, vicepreședinte al consiliului de administrație Mango.

Isak Andic, unul dintre cei mai influenți antreprenori spanioli, a murit pe 14 decembrie 2024, la vârsta de 71 de ani, în timpul unei drumeții în munții Montserrat, lângă Barcelona. Potrivit relatărilor inițiale ale fiului său, Jonathan, în vârstă de 44 de ani, acesta ar fi alunecat de pe o stâncă și ar fi căzut de la o înălțime de aproape 100 de metri.

„Tatăl și fiul mergeau împreună pe poteca Les Feixades, o rută populară de drumeții, când s-a produs tragedia”, nota la vremea respectivă presa spaniolă, citată de People, care preciza că Jonathan ar fi fost cel care a alertat autoritățile, susținând că a auzit zgomotul pietrelor căzând și, întorcându-se, și-a văzut tatăl prăbușindu-se în gol.

Din martor, fiul a devenit suspect de crimă

La acel moment, poliția catalană Mossos d’Esquadra a catalogat moartea drept un accident, însă, potrivit publicațiilor presei spaniole, declarațiile lui Jonathan ar fi conținut neconcordanțe semnificative, ceea ce a dus la redeschiderea anchetei. Dosarul a trecut de la categoria „accident montan” la suspiciune de omucidere, iar statutul lui Jonathan a fost schimbat din martor în suspect.

Surse apropiate anchetei afirmă că poliția analizează acum conținutul telefonului mobil al lui Jonathan Andic, în încercarea de a reconstrui ultimele ore dinaintea morții tatălui său.

„Ipoteza principală rămâne cea a unui accident, însă există elemente care nu pot fi ignorate”, au declarat surse judiciare.

Potrivit aceloraşi surse, relația dintre tată și fiu s-ar fi deteriorat în ultimii ani, în special după ce Estefanía Knuth, o cunoscută jucătoare de golf și parteneră de viață a lui Isak Andic, ar fi apărut în viața acestuia. Surse din anturajul familiei susțin că tensiunile dintre cei doi bărbați ar fi escaladat în ultimele luni, însă familia respinge orice speculație.

„Familia Andic nu va comenta și nu a comentat niciodată moartea lui Isak Andic. Dorește să respecte procedurile legale și colaborează pe deplin cu autoritățile. Familia are deplină încredere că nevinovăția lui Jonathan va fi dovedită”, au transmis reprezentanții familiei printr-un comunicat.

Isak Andic şi-a început afacerea vânzând tricouri pe străzile din Barcelona

Isak Andic a pus bazele imperiului Mango împreună cu fratele său, Nahman Andic, în anul 1984, la Barcelona. Cei doi frați au pornit de jos, încă din adolescență, vânzând tricouri și articole vestimentare pe străzile din Barcelona. Viziunea lor antreprenorială, combinată cu un instinct fin pentru tendințele din modă, a transformat rapid acea mică afacere de familie într-unul dintre cele mai influente branduri internaționale de retail vestimentar.

În doar câțiva ani, Mango s-a extins vertiginos, devenind un simbol al modei accesibile și elegante, cu o prezență globală impresionantă: aproape 3.000 de magazine în peste 120 de țări.

Revista Forbes a estimat averea lui Isak Andic la aproximativ 4,5 miliarde de dolari, plasându-l printre cei mai bogați și influenți antreprenori europeni din industria modei.

 „La nivel mondial, Mango are peste 2.900 de magazine și menține o traiectorie de creștere pozitivă. În prima jumătate a anului 2025, compania a înregistrat o creștere de 12% a vânzărilor și a deschis 78 de magazine noi”, se menționează într-un comunicat de presă recent al companiei.

