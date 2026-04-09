Finlanda ia măsuri după incidentele de la graniţa cu Rusia şi cere de la UE încă 35 de milioane de euro pentru apărare anti-drone

Guvernul de la Helsinki solicită UE o finanţare suplimentară de 35 de milioane de euro pentru sisteme de detectare și neutralizare a dronelor și pentru instruirea personalului, după incidentele recente de la graniţa cu Rusia.

Guvernul finlandez a anunțat joi, 9 aprilie, că va solicita Comisiei Europene o finanțare suplimentară de 35 de milioane de euro pentru achiziționarea de sisteme avansate de detectare și neutralizare a dronelor. Măsura vine după ce, la sfârșitul lunii martie, trei drone ucrainene s-au prăbușit pe teritoriul Finlandei, ceea ce a evidențiat vulnerabilitățile sistemului de supraveghere aeriană, informează Agerpers citând EFE.

Potrivit unui comunicat oficial al guvernului de la Helsinki, noile echipamente vor permite „îmbunătățirea semnificativă” a capacității Finlandei de a monitoriza apariția dronelor deasupra graniței estice cu Rusia și în zona Golfului Finlandei, ceea ce reprezintă un pas important în consolidarea apărării împotriva aeronavelor nepilotate care pot fi folosite în scopuri militare sau de spionaj.

Fondurile au fost solicitate din Instrumentul de sprijin financiar pentru gestionarea frontierelor și politica de vize (IBMF) al Uniunii Europene și vor acoperi aproximativ 90% din costurile pentru achiziția sistemelor și instruirea tehnică a personalului finlandez în operarea acestora.

Comisia Europeană a lansat recent o licitație de 250 de milioane de euro pentru a sprijini statele membre afectate de presiuni crescânde asupra securității la frontieră, generate de activități ostile, instrumentalizarea migranților sau amenințări hibride. Inițiativa urmărește să sporească capacitățile de supraveghere externă, prin achiziționarea de drone și sisteme anti-drone, oferind astfel protecție suplimentară frontierelor.

Finlanda a mai primit anterior 17 milioane de euro, în luna martie, pentru achiziția de drone aeriene și marine rezistente la interferențele rusești, care afectează semnalul GPS, problemă frecvent întâlnită în zonele de frontieră încă de la începutul conflictului din Ucraina.

În plus, statul nordic a beneficiat de 133 de milioane de euro prin IBMF pentru îmbunătățirea supravegherii frontierelor, inclusiv pentru construirea unui gard metalic în punctele cele mai vulnerabile ale graniței cu Rusia.