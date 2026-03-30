Ucraina a anunțat luni că le-a cerut scuze autorităților de la Helsinki, după ce două drone ucrainene s-au prăbușit duminică în sudul Finlandei, precizând că cel mai probabil au fost deviate de la traiectorie din cauza interferențelor rusești.

Rusia lansează în mod regulat sute de drone asupra Ucrainei, în atacuri nocturne, iar Kievul răspunde tot mai des cu lovituri proprii, vizând infrastructura energetică și obiective militare.

„În niciun caz nu a existat intenția ca drone ucrainene să fie direcționate spre Finlanda. Cea mai probabilă cauză este interferența sistemelor rusești de război electronic. Am transmis deja scuze părții finlandeze pentru acest incident”, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului ucrainean de Externe, Gheorghi Tihii, potrivit Euractiv.

Săptămâna trecută, Ucraina a lovit de mai multe ori facilități portuare de pe coasta Rusiei, în Golful Finlandei.

Ministerul finlandez al Apărării a anunțat că duminică a fost ridicat de la sol un avion de vânătoare F/A-18 Hornet pentru o misiune de identificare.

O dronă a căzut la nord de Kouvola, oraș din sudul Finlandei, iar o alta s-a prăbușit la est de același oraș, au precizat autoritățile.

„Împărtășim punctul de vedere al partenerilor noștri finlandezi, potrivit căruia agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei este cauza principală atât a acestui incident, cât și a provocărilor mai largi de securitate din regiune”, a mai spus purtătorul de cuvânt.

Kouvola se află în sud-estul Finlandei, la aproximativ 50 de kilometri de granița cu Rusia.

Deși până în prezent a fost identificată oficial o singură dronă, premierul finlandez Petteri Orpo a declarat că toate aparatele de zbor fără pilot observate ar fi, cel mai probabil, drone ucrainene doborâte, scrie Kyiv Independent.

„Duminică dimineață au fost observate mai multe obiecte mici, lente și care zburau la joasă altitudine în spațiul aerian finlandez, deasupra mării și în sud-estul țării. Forțele aeriene au desfășurat o misiune de recunoaștere cu un avion F/A-18 Hornet”, a transmis Ministerul Apărării într-un comunicat.

Incidentul survine în contextul în care, pe parcursul săptămânii care tocmai s-a încheiat, statele baltice – Estonia, Letonia și Lituania – au raportat că mai multe drone ucrainene s-au prăbușit pe teritoriile lor.

În ultimele săptămâni, Ucraina a intensificat atacurile cu drone asupra rafinăriilor petroliere și a rutelor de export ale Rusiei, într-o încercare de a slăbi economia rusă, în timp ce negocierile de pace mediate de Washington au rămas blocate.