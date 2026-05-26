Vacanță transformată în coșmar. Șase români, răniți după o coliziune între două microbuze, în Antalya

Un accident rutier grav a avut loc în luni dimineață, în districtul Serik din Antalya, unde două microbuze turistice s-au ciocnit frontal în zona Belek–Kadriye. În urma impactului, 13 turiști au fost răniți, între care șase români.

Accidentul a a avut loc în jurul orei 05:00. Vehiculele circulau în direcții opuse și au intrat în coliziune frontală, potrivit publicațiilor MyGazete și Burdur Yenigün.

În total,13 turiști au fost răniți, între care 7 cetățeni ruși și 6 români. Numele victimelor nu a fost făcut public de autoritățile turce.



La locul accidentului au intervenit rapid echipaje medicale și polițiști. Răniții au primit îngrijiri la fața locului, apoi au fost transportați la spital.

Potrivit informațiilor comunicate de autorități, starea lor este stabilă.

Poliția din Serik a deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte ale accidentului și responsabilitatea celor doi șoferi implicați.

Amintim că, în urmă cu patru ani, nouă români care se aflau într-un microbuz au fost răniţi în urma unui accident rutier produs la Istanbul

În 2018, trei persoane din Blaj, doi soţi şi fiica acestora, au decedat în Turcia, într-un accident rutier. Microbuzul în care se aflau a intrat într-un copac.