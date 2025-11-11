search
Marți, 11 Noiembrie 2025
Adevărul
Cât de mare este amenințarea pentru Europa din partea sateliților-spioni ai Rusiei și Chinei

Germania și Marea Britanie au emis avertismente cu privire la amenințările în creștere reprezentate de sateliții ruși și chinezi, care sunt în mod regulat detectați spionând sau interferând cu sateliții din țările occidentale, relatează CNN.

SUA acuză Rusia că a testat o armă ce poate fi folosită pentru a distruge sateliţi jpeg

În ultima vreme frecvența acestor acțiuni au crescut, mai ales din partea Rusiei, în contextul războiului din Ucraina. În acest sens, oficialii ucraineni au atras atenția că Moscova și-a intensificat gradul de cooperare cu China, Beijingul efectuând recunoașteri prin satelit ale teritoriului ucrainean în beneficiul Rusiei.

„Acțiunile Rusiei, în special în spațiu, reprezintă o amenințare fundamentală pentru toți”, avertiza în septembrie, la o conferință dedicată industriei spațiale, ministrul german de externe Boris Pistorius amintind că sateliți ruși de recunoaștere au fost observați monitorizând îndeaproape doi sateliți IntelSat utilizați de armata germană și aliații NATO.

„Rusia și China și-au extins rapid capacitățile de război spațial în ultimii ani: au capacitatea de a bruia, orbi, manipula sau distruge cinetic sateliții”, a adăugat Pistorius, care a anunțat o creștere de miliarde de dolari a finanțării programelor spațiale germane.

Servicii de comunicații furnizate de IntelSat sunt folosite de guverne și companii din SUA și Europa.

La rândul său, Marea Britanie a atras atenția asupra activităților agresive ale Rusiei în spațiu.

Sateliții ruși urmăresc activ sateliți britanici, în încercarea de a colecta informații; concomitent, Rusia desfășoară bruiaje cu infrastructură terestră „în fiecare săptămână”.

„Au la bord echipamente care pot vedea sateliții noștri și încearcă să colecteze informații de la aceștia”, a declarat generalul-maior Paul Tedman pentru BBC luna trecută

În paralel, secretarul general al NATO a avertizat asupra intențiilor Moscovei de a dezvolta arme nucleare în spațiu, menite să dezactiveze rețelele de sateliți – o acuzație negată oficial de Vladimir Putin, dar trădată de respingerea de către Rusia a unei rezoluții ONU ce interzice dezvoltarea unor astfel de arme.

Activități agresive ale sateliților ruși pot perturba sistemele de comunicații, imagistica militară, internetul prin satelit și sistemele de navigație, care sunt vitale atât pentru operațiunile militare, cât și pentru aviația civilă, a avertizat centrul de reflecție RAND.

„Aceste comportamente nu sunt cu totul noi, dar cred că trebuie privite și în contextul Ucrainei și al încălcărilor spațiului aerian pe care le observăm în ceea ce privește spațiul aerian NATO”, a declarat Julianei Suess, cercetătoare în politici de securitate la Institutul German pentru Afaceri Internaționale și de Securitate (SWP), pentru CNN , despre rapoartele recente privind spionajul și interferențele prin satelit. „Toate aceste lucruri ar trebui privite în contextul mai larg.”

Ce urmărește Rusia

În timp ce identificarea poziției unui satelit străin nu pune probleme deosebite, evaluarea corespunzătoare a capacităților și intențiilor este dificilă. Experții fac presupuneri pe baza  traiectoriilor, durata apropierilor și istoricul comportamentului sateliților, încercând să stabilească dacă aceștia au scopuri de spionaj  sau pregătesc acțiuni ostile.

De pildă, dacă un satelit rusesc zăbovește  o perioadă lungă în apropierea unui satelit european de comunicații, autoritățile pot deduce că acesta se află acolo pentru spionaj.

Clayton Swope, expert la Center for Strategic and International Studies (CSIS), amintește că sateliții ruși de pe orbita joasă „au testat în trecut dispozitive cu aspect de arme și au lansat proiectile”, iar istoricul Rusiei a arătat existența unor sateliți ce se comportă într-un mod care te-ar face să te gândești că este celulă adormită, ce așteaptă să atace în orice moment”.

Amenințarea Chinei

Experții apreciază că, deși Rusia este percepută drept adevărata amenințare pentru Europa, China este o putere emergentă în spațiu și reprezintă o provocare la scară mult mai mare. Sateliții chinezi au executat manevre sofisticate cu precizie ridicată pentru a se apropia de sateliți străini, iar Beijingul a testat inclusiv un satelit dotat cu un braț robotic capabil să mute sateliți într-un alt loc pe orbită, subliniază aceștia.

În plus, China dispune de resurse financiare mult mai mari decât Rusia, și este foarte activă, în timp ce obiectivele sale sunt opace.

Cum răspunde Europa

Institute precum Chatham House avertizează că investițiile actuale sunt insuficiente pentru a face față ritmului accelerat al Chinei, dar și pentru a contracara amenințările rusești.

Germania a anunțat că va aloca un buget de până la 35 de miliarde de euro în următorii cinci ani pentru proiecte spațiale.

„Este o sumă mare, cu siguranță. Cred că reflectă și faptul că există un fel de voință politică de a recupera acum decalajul și de a pune lucrurile în mișcare”, a spus Suess. Dar a subliniat și faptul că cursa spațială este un proces continuu, fără o linie de sosire la orizont. „Europa, în ansamblu, are multe de recuperat. Germania cu siguranță are multe de recuperat.”

Guvernul britanic și-a asumat, de asemenea, un angajament de a crește cheltuielile pentru apărare în acest an, iar o analiză strategică a capacităților britanice a arătat că „trebuie acordată o atenție sporită domeniilor spațial, cibernetic și electromagnetic”. Marea Britanie a anunțat în octombrie că testează senzori pentru detectarea amenințărilor laser în spațiu, ca parte a măsurilor de protejare a sateliților britanici.

Între timp, Franța „a insistat asupra necesității de a avea ceea ce numesc «sateliți  gardă de corp», adică sateliți a căror sarcină este de a proteja alți sateliți”, a spus Swope. Cum vor arăta acești sateliți este o întrebare deschisă, a adăugat el, dezvoltarea fiind în curs.

SUA au un avantaj istoric în domeniul spațiului, după ce au investit mult în ultimii ani, au declarat analiștii.

Deși rămânerea în urmă este o preocupare reală, în special în raport cu progresele Chinei, totuși există indicii Rusia nu și-a integrat sistemele de satelit în infrastructura sa militară la fel de eficient ca multe alte puteri spațiale.

De pildă, un avion de vânătoare rusesc doborât în ​​Ucraina a fost găsit cu un sistem de navigație rusesc încorporat, dar și un GPS comercial lipit de bord. Analiștii au văzut, de asemenea, dovezi că Rusia achiziționează imagini din satelit comerciale de pe piața privată - un semn că propriile capacități nu sunt la înălțime.

Rusia

