Filmul „Barbie”, interzis într-un orăşel din Franţa, după ameninţări privind „promovarea de povești LGBT”

O proiecție în aer liber a filmului Barbie a fost anulată în suburbia Noisy-le-Sec din Franța, după ce organizatorii au primit ameninţări cu violenţa din partea unei minorităţi „obscurantiste și fundamentaliste”, care consideră că filmul „promovează povești LGBT”.

Planificată inițial pentru 8 august în Noisy-le-Sec, o suburbie din Seine-Saint-Denis, proiecția în aer liber a filmului „Barbie” a fost anulată în ultimul moment. Decizia a venit după ce autoritățile locale au primit amenințări cu violență și avertismente privind distrugerea echipamentelor folosite pentru eveniment.

Filmul, regizat de Greta Gerwig, fusese selectat de locuitori printr-un vot public, ca parte a programului de cinema în aer liber organizat de municipalitate de trei ani. Cu toate acestea, alegerea sa a stârnit opoziția unei minorități restrânse, dar vocale, care a denunțat pelicula drept „propagandă neo-feministă” și a acuzat-o că „promovează povești LGBT”.

Angajații primăriei au primit apeluri și mesaje cu amenințări explicite, iar membrii grupării radicale au afirmat că filmul „dăunează integrității femeilor” și că promovează personaje lesbiene, gay, bisexuale și transsexuale.

Ministrul francez de Interne, Bruno Retailleau, a reacționat dur la acest incident, joi, 14 august, în cadrul unei intervenţii la bfmtv.

„Suntem în Franța, iar în Franța nu există poliție morală și a virtuții. Aceste presiuni exercitate de o minoritate violentă care dorește să islamizeze spațiul public sunt inacceptabile, la fel cum este inacceptabilă și cea mai mică cedare în fața acestor revendicări comunitare”, a punctat el.

„Nu va rămâne aşa”

La rândul său, primarul din Noisy-le-Sec, Olivier Sarrabeyrouse, a respins acuzațiile aduse filmului, descriind presiunile ca fiind ale „unei minorități extreme de indivizi cu idei obscurantiste și fundamentaliste”. Edilul a subliniat că „nu există zone de non-drept cultural la Noisy-le-Sec” și a anunțat că va depune plângere împotriva celor care au transmis mesajele de amenințare.

„Nu va rămâne așa”, a adăugat primarul, pledând pentru apărarea libertății culturale.

Incidentul a generat un val de reacții în Franța, readucând în prim-plan dezbaterea despre libertatea de exprimare, presiunile religioase și rolul artei în spațiul public.