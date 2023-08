Record pentru un film regizat de o femeie. Barbie depășește 1 miliard de dolari încasări la box office-ul global

Filmul Barbie, regizat de Greta Gerwig a depășit pragul de 1 miliard de dolari în box office-ul mondial, o premieră pentru o regizoare.

Warner Bros Pictures a anunțat duminică că filmul a obținut încasări de 459 milioane de dolari în cinematografele nord-americane și alte 572,1 milioane de dolari în străinătate în weekend, a avut încasări de peste 1,0315 miliarde de dolari (1,56 miliarde de dolari australieni, 800 milioane de lire sterline). Cifra a fost confirmată de firma de analiză media Comscore, scrie The Guardian.

Regizat de scenarista și regizoarea Gerwig, nominalizată la Oscar, și avându-i ca protagoniști pe Margot Robbie și Ryan Gosling în rolul lui Barbie și Ken, filmul trimite celebra păpușă de jucărie într-o aventură în lumea reală.

Vânzările de bilete pentru Barbie se situează acum pe locul al doilea în acest an, după filmul The Super Mario Bros, care a obținut încasări totale de 1,357 miliarde de dolari la box office.

În istoria modernă a box office-ului, doar 53 de filme au depășit 1 miliard de dolari, fără a ține cont de inflație, iar Barbie este acum cel mai important film regizat de o femeie, depășind Wonder Woman, care a avut un total global de 821,8 milioane de dolari. Trei filme care au fost regizate în colaborare de femei sunt încă înaintea lui Barbie, inclusiv Frozen (1,3 miliarde de dolari) și Frozen 2 (1,45 miliarde de dolari), ambele regizate de Jennifer Lee, și Captain Marvel (1,1 miliarde de dolari), regizat de Anna Boden.

Barbie a depășit Captain Marvel pe plan intern cu 459,4 milioane de dolari (față de 426,8 milioane de dolari), revendicând astfel recordul nord-american pentru filmele de acțiune live regizate de femei.

Oppenheimer

Oppenheimer a mai obținut 28,7 milioane de dolari în America de Nord, ajungând la 228,6 milioane de dolari pe plan intern și a obținut 552 milioane de dolari pe plan mondial. În doar trei săptămâni, filmul biografic despre J. Robert Oppenheimer, cu Cillian Murphy în rolul principal, a devenit filmul R-rated cu cele mai mari încasări ale anului și al șaselea film cu cele mai mari încasări ale anului în general, depășind Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

Oppenheimer se numără acum printre cele patru biografii cu cele mai mari încasări din toate timpurile (compania include Bohemian Rhapsody, The Passion of the Christ și American Sniper) și este acum cel mai mare film despre al doilea război mondial din toate timpurile.

Barbie, Oppenheimer și chiar și succesul surpriză, anti-trafic, Sound of Freedom (acum la 163,5 milioane de dolari și înaintea lui Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One) au ajutat la alimentarea unui boom în box office, aducând încasări cu multe milioane mai mari decât se așteptau și ajutând să compenseze durerile cauzate de unele dezamăgiri ale verii, inclusiv The Flash și Indiana Jones and the Dial of Destiny.