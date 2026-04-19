Trei state au anunțat că nu îi permit premierului slovac să treacă prin spațiul lor aerian în drum spre Moscova, de Ziua Victoriei. Fico: „Cu siguranță voi găsi o altă rută”

Premierul slovac Robert Fico a anunțat că este decis să ajungă la Moscova pentru manifestările organizate de Vladimir Putin pe 9 mai, de Ziua Victoriei, în ciuda faptului că trei state baltice - Estonia, Lituania și Letonia - au refuzat să permită aeronavei oficiale a guvernului de la Bratislava să le traverseze spațiul aerian.

El a confirmat că autoritățile din Lituania și Letonia i-au transmis oficial că avionul său nu va putea trece prin spaţiul lor aerian în drum către capitala Rusiei, însă a precizat că acest obstacol nu îl va face să renunțe la vizită.

„Lituania și Letonia ne-au spus deja că nu vor permite zborul peste teritoriul lor în timpul deplasării spre Moscova. Iar state membre ale Uniunii Europene nu îi permit premierului unui alt stat membru al Uniunii Europene să zboare peste teritoriul lor. Cu siguranță voi găsi o altă rută, așa cum am făcut și anul trecut”, a declarat Robert Fico.

Mesajul premierului slovac arată că participarea sa la ceremoniile de la Moscova rămâne o decizie fermă, în pofida tensiunilor diplomatice tot mai vizibile dintre statele membre ale Uniunii Europene și Rusia.

Nu este pentru prima dată când Robert Fico se confruntă cu o astfel de situație. Și anul trecut, în contextul aceluiaşi eveniment, mai multe state din regiune au refuzat să permită survolul aeronavei sale, obligând delegația slovacă să identifice un traseu alternativ pentru a ajunge în Rusia.

Vă reamintim că Estonia, Lituania și Letonia se numără printre cele mai vocale state europene în susținerea izolării diplomatice a Kremlinului și privesc cu rezerve orice contact oficial la nivel înalt cu liderii ruși.

În interiorul Uniunii Europene, intenția premierului slovac de a participa la ceremoniile din 9 mai continuă să stârnească reacții critice. Cu toate acestea, declarațiile lui Robert Fico arată că premierul slovac rămâne hotărât să își ducă planul la capăt, chiar dacă pentru asta va trebui să facă un ocol pentru a ajunge la Moscova.

El a anunțat că în lunile următoare intenționează să participe la evenimente dedicate celei de-a 82-a aniversări a debarcării Aliaților în Normandia, precum și la ceremoniile organizate cu ocazia aniversării a 250 de ani de la fondarea Statelor Unite, notează nashaniva.