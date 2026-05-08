Fico merge la Moscova pentru a-i transmite lui Putin un mesaj de la Zelenski. „Poate obține informații valoroase de la președintele rus”

Premierul Slovaciei, Robert Fico, va transmite un mesaj din partea președintelui, Ucrainei, Volodimir Zelenski către liderul rus Vladimir Putin în timpul vizitei sale oficiale la Moscova de sâmbătă, 9 mai.

„El poate obține, de asemenea, informații valoroase de la președintele rus despre cum vede acesta eforturile de a pune capăt războiului”, a declarat secretarul de stat al Ministerului slovac de Externe, Rastislav Chovanec, potrivit publicației slovace Marker

Ministerul slovac de Externe a subliniat că, în situația actuală, este important să fie menținute contactele cu toate părțile implicate în conflict.

Oficialii slovaci consideră, de asemenea, că Uniunea Europeană și politicienii europeni ar trebui să fie implicați în viitoarele negocieri care ar putea duce la un acord de pace.

Chovanec a mai afirmat că unii lideri politici din Europa Occidentală susțin deja ideea unui dialog cu președintele rus privind încheierea războiului.

Fico s-a remarcat în ultimii ani ca unul dintre cei mai vocali critici ai sprijinului militar pentru Kiev, iar, alături de fostul premier ungar, Viktor Orban, a încercat în repetate rânduri să încetinească sancțiunile împotriva Moscovei și pachetele de ajutor pentru Kiev.

Cu toate acestea, în ultimele zile, Zelenski a afirmat că Fico l-ar fi asigurat că Slovacia nu va bloca ambițiile europene ale Ucrainei și nici viitorul pachet financiar destinat Kievului.

În ciuda prezenței sale la Moscova, Robert Fico a precizat că nu va participa la parada militară din 9 mai organizată în Piața Roșie.

„Voi depune flori la mormântul soldatului necunoscut al Armatei Roșii și voi avea o scurtă întâlnire cu președintele Putin. Atât. Nu voi participa la nicio paradă militară”, a declarat liderul slovac.

Anul trecut, Robert Fico și președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, au fost singurii lideri europeni prezenți la festivitățile organizate de Kremlin cu ocazia Zilei Victoriei.