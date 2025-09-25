search
Joi, 25 Septembrie 2025
Adevărul
Sindicatul polițiștilor îl acuză pe Ilie Bolojan: „Premierul este confuz! (...) Nu este prima dată când politicienii fac afirmații periculoase în spațiul public”

Publicat:

Sindicatul Național al Polițiștilor îl acuză pe premierul Ilie Bolojan că lansează afirmații periculoase în spațiul public, care nu fac altceva decât să alarmeze polițiștii/ militarii și pot declanșa pensionări masive.

Sindicatul poliţiştilor reacţionează la declaraţiile lui Ilie Bolojan. FOTO: Inquam/Octav Ganea
Sindicatul poliţiştilor reacţionează la declaraţiile lui Ilie Bolojan. FOTO: Inquam/Octav Ganea

Declarațiile recente ale premierului Ilie Bolojan privind pensionarea anticipată și reorganizarea Ministerului Afacerilor Interne au provocat reacții dure din partea Sindicatului Național al Polițiștilor. Printr-un comunicat postat joi, 25 septembrie, pe pagina sa oficială, aceștia acuză guvernul că lansează mesaje periculoase și confuze, care pot alimenta valuri masive de pensionări în rândul angajaților din structurile de siguranță națională.

„Premierul este confuz”

Pe 24 septembrie, în cadrul unei conferinţe de presă, premierul a adus în discuție două subiecte sensibile: modificarea condițiilor de pensionare anticipată, cu scopul de a elimina ieșirile la pensie în jurul vârstei de 48-50 de ani, și reorganizarea Ministerului Afacerilor Interne.

La data de 24 septembrie 2025, într-o conferinţă de presă, premierul României, domnul Ilie Bolojan, a făcut două afirmaţii foarte periculoase pentru capacitatea României de a-şi asigura în viitor apărarea, ordinea publică şi securitatea naţională: afirmaţia că sunt necesare modificări ale condiţiilor de pensionare anticipată, astfel încât să nu mai existe pensionări la 48-50 ani !”, spun sindicaliştii.

În acest context, reprezentanții polițiștilor afirmă că premierul „este confuz și nu cunoaște toate prevederile legale privind pensiile militare” şi atrag atenția că nu se poate compara cariera unui polițist sau militar, expus zilnic riscurilor și interdicțiilor profesionale, cu alte meserii din sectorul public sau privat.

„De aici tragem concluzia că premierul este confuz şi nu cunoaşte toate prevederile legale privind pensiile militare! Nu poţi pune semnul egal intre un poliţist, jandarm, militar care şi-a desfăşurat activitatea timp de cel puţin 26 de ani în stradă, cu riscuri, interdicţii şi incompatibilităţi în toată cariera şi o altă profesie”, afirmă FSNPPC.

Poziţia privind reorganizarea MAI

În plus, declarația premierului privind reorganizarea M.A.I., ce ar urma să fie prezentată de vicepremierul Cătălin Predoiu pe 29 septembrie, a fost interpretată de mulți angajați drept un semnal al unor posibile disponibilizări.

„Cu toate că a prezentat această «informație» imediat după ce a vorbit despre reorganizarea aparatelor centrale ale ministerelor, mulți polițiști, funcționari publici și personal contractual au înțeles că urmează o reorganizare a M.A.I. care s-ar putea concretiza cu disponibilizări de personal”, avertizează sindicatul.

Datele oficiale arată că deja există o presiune uriașă în sistem. Potrivit lui Cătălin Predoiu, ministrul de Interne, la 31 iulie 2025, existau peste 17.000 de polițiști și militari care îndeplinesc condițiile de pensionare, iar alte 7.000 de cazuri similare se înregistrează în Ministerul Apărării Naționale. Așadar, peste 24.000 de angajați din sistemul de apărare ar putea ieși oricând din activitate.

„Nu este prima dată când politicienii fac afirmații periculoase în spațiul public, mai ales premierul României! Aceste afirmații nu fac decât să alarmeze polițiștii/ militarii din familia ocupațională Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională și pot declanșa pensionări masive în contextul situației din interiorul țării, dar și al războiului din Ucraina, a cărei escaladare nu ne-o dorim, dar trebuie să o luăm în considerare”, transmite sindicatul.

Sindicaliștii avertizează că o astfel de criză de personal ar putea afecta grav capacitatea de reacție a statului român în fața amenințărilor interne și externe. Cu un deficit deja existent de peste 21%, plecarea a încă 10% din efective ar duce la un deficit total de 30%, ceea ce, spun ei, „echivalează cu, cel mai probabil, incapacitatea de a ne îndeplini misiunea sacră de a asigura apărarea, siguranța publică și securitatea națională!”.

„Pe cale de consecinţă, ne opunem oricărei modificări a legislaţiei pivitoare la salarizarea, cariera şi pensionarea poliţiştilor/militarilor, pentru că avem nevoie de predictibilitate pe aceste trei tipuri de segmente esenţiale şi vitale pentru interesul României de a fi o ţară sigură!”, avertizează sindicaliştii.

Sindicatul avertizează că, în lipsa unei reacții rapide din partea Guvernului, se pot repeta evenimentele tensionate din ianuarie 2025, când sistemul a fost aproape de colaps din cauza pensionărilor masive și a lipsei de personal.

„În caz contrar, domnule premier, se va repeta ceea ce s-a întâmplat în ianuarie 2025 şi chiar mai mult!”, se încheie comunicatul postat pe pagina oficială a FSNPPC.

Societate

