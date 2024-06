Surprize de infarct pentru români în drum spre Grecia. „Capcanele”, reactivate după 3 ani: „Aveți grijă să țineți dovada, niciodată nu se știe”

Una dintre cele mai populare destinații pentru români, Grecia, e la mare căutare și în acest an. Doar că mulți dintre ei au parte de surprize de infarct pe șoselele ce duc spre stațiunile elene.

Zeci de mii de români aleg anual să meargă cu mașina în Grecia. Nu toți știu însă că încă de la ieșirea din țară au de plătit mai multe taxe. Iar unii dintre ei au și impresia că pot să gonească pe șosele fără limită de viteză, dar apar de multe ori și surprize de infarct, uneori și la 3 ani distanță, adevărate „capcane”: amenzile.

Așa se face că mulți sunt amendați încă din Bulgaria, iar de multe ori nici măcar nu realizează de ce. Iar atunci când află motivele, se lovesc de o altă problemă: nu reușesc să-și plătească amenzile încasate. Problema a fost adusă în discuție pe un grup de Facebook destinat turiștilor români care își fac vacanța în Grecia.

„Tocmai ce am primit o amendă de 100 de leva din Bulgaria, din 2021. Aveți idee de procedură? Pot plăti prin internet banking în cont? Îmi spunea cineva că a dat și comision la bancă 45 de euro pe lângă amendă”, a postat cineva.

Emoții la bulgari

Așa a aflat că în aceeași situație se găsesc mulți compatrioți. „Și eu... a doua primită”, a spus cineva. „Și ați plătit comision?”, a mai întrebat autorul postării. „Dacă plătești comision sau nu, depinde de cardul pe care îl ai și banca”, i-a răspuns cineva.

„Eu zic ca este mai bine să plătiți, și dacă o plătiți în termen de 7 sau 14 zile, nu mai știu exact, plătiți cu 30% mai puțin. Cred că la BCR nu o să fie cine știe cât comisionul, sau Revolut, atât trebuie să aveți grijă să țineți dovada că ați plătit chiar 1, 2 ani, niciodată nu se știe”, i-a sfătuit o doamnă.

„Și dacă nu plăteșți ce are? Dacă lor le trebuie 3 ani să o trimită, tu de ce să nu-ți rezervi 30 ca să o plătești?”, a observat altul.

„Data emiterii este deja din luna a patra, la noi ajunge acum, nu mai ai nici o reducere”, a observat altcineva.

„Și eu am una de vreo 150 euro dată de echipaj de poliție pentru depășire pe linia continuă. Cred, o am din 2022, am încercat să plătesc de pe Revolut în contul de pe proces, dar nu am putut deoarece trebuiau acte bulgărești, m-am lăsat păgubaș și nu am plătit nimic”, a spus altul.

Nimeni nu scapă

„Avem și noi și ei niște legi, nu cred ca poate sa îți vina o amenda mai veche de 6-12 luni de la data comiterii faptei, cred ca la noi e 6 luni, dar vorbiți cu cineva care știe. Nu pot veni amenzi după zeci de ani, trebuie să fie o limită în timp pana în momentul în care ți se spune că ai de plată. În mod normal trebuie să spună și modalitatea de plată”, a scris cineva.

„N-o plăti! Eu am plătit ca fraierul în vamă la Calafat. La bulgari am plătit 150 de euro, dar nu m-a întrebat nimeni. Am înțeles că după 3 ani se anulează”, a scris alt internaut. „Mi-e să nu vină la ANAF până la urmă”, i-a răspuns autorul postării.

„Nu vine. Și eu am fost prins cu radar fix în 2021, îmi pare rău că am plătit”, i-a dat asigurări internautul de mai devreme. „Nu se anulează! La noi se anulează dupa 3 ani, la ei niciodată!”, a intervenit altul în discuție.

Taxe și iar taxe

O altă problemă a fost ridicată de un internaut pe un alt grup de Facebook și a fost relatată de „Adevărul”.

„Mâine plec spre Thassos cu mașina și aș vrea să știu ce taxe ar trebui achitate și dacă recomandați un traseu anume. Până acum am călătorit doar cu avionul”, a scris acesta.

Și de această dată, răspunsurile nu au fost prompte.Vinietă pentru Bulgaria online și taxa de autostradă în Grecia care o plătești acolo”, a rezumat cineva. „Ai uitat de taxa de pod la Giurgiu”, a intervenit altul în discuție.

„Taxă de pod la Giurgiu -15 lei, apoi vinieta la bulgari, luată din timp sau în ziua plecării, pentru perioada cât stați acolo, apoi la greci aveți doar taxe de autostrada și atât. Sunt opriri pe fiecare autostradă, unde se plătesc taxe între 20 cenți și maxim 2 euro (similară cu cea de la Fetești)!”, a venit cineva cu informații mai la obiect. A fost completat de alți internauți, care au venit cu informațiile lor. „La bulgari au vinieta de weekend, între vineri și duminică, sau de o săptămână, e cam 35 de lei”, a scris altul.

Alții au ridicat și alte probleme, cum ar fi dacă se poate plăti cash la punctele de taxare din Grecia. „Sunt operatori la greci pentru a plăti autostrada?”, a întrebat el, iar ceilalți membri ai grupului i-au răspuns afirmativ.

Taxe la vedere și ascunse

„Taxa de pod 15 lei, vinieta Bulgaria 13 leva o săptămână (puteți plăti cu cardul în lei) și taxa de autostrada pentru Thassos aveți un singur punct de taxare, sub 2 euro”, a scris altul.

„Singura taxă ascunsă este vinieta din Bulgaria. În rest vei plăti la ghișeu și nu ai cum să treci fără să plătești”, a adăugat cineva.

Au fost și câțiva membri ai grupului care i-au recomandat anumite trasee. „Drum mai scurt pe Makaza, autostradă pe Kulata, dar mai lung. Drum bun, vacanță plăcută”, a scris un alt membru al grupului.

Alții au ridicat problema feirbotului. „Și la feribot ce-i face? Îl sare? 20 euro, mașina pana în 4.20 m, 25 peste 4,20 și 5 euro de persoană”, a scris cineva.

Altul a vrut să afle cu cât timp înainte se poate cumpăra biletul pentru feribot. „La feribot trebuie cumpărat bilet din timp sau se poate cumpăra direct acolo? În iulie aș vrea să mergem cu mașina”, a scris acesta.