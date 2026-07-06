Emmanuel Macron a ajuns în Siria, în prima vizită a unui lider vest-european după căderea regimului Assad

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a ajuns luni la Damasc, în prima vizită a unui șef de stat din Europa de Vest în Siria după înlăturarea de la putere a lui Bashar al-Assad și instalarea noilor autorități, relatează AFP.

Macron a fost întâmpinat pe aeroport de ministrul sirian de Externe, Asaad al-Shaibani. Vizita se va încheia marți și are ca obiectiv reafirmarea sprijinului Franței pentru o Sirie „liberă, pluralistă”, care să respecte toate comunitățile și să contribuie la reducerea tensiunilor din Orientul Mijlociu, potrivit Palatului Élysée.

Președintele sirian Ahmed al-Sharaa încearcă să refacă relațiile internaționale ale țării și să atragă investiții pentru reconstrucția Siriei, devastată de peste un deceniu de război civil. Ultimul președinte francez care a vizitat Siria a fost Nicolas Sarkozy, în 2009, înainte ca regimul lui Bashar al-Assad să reprime violent protestele pro-democrație din 2011.

Reconstrucția Siriei, pe agenda discuțiilor

Emmanuel Macron este însoțit de reprezentanți ai unor mari companii franceze, printre care grupul de transport maritim CMA CGM și compania energetică TotalEnergies, semn că reconstrucția Siriei și oportunitățile de investiții vor ocupa un loc important pe agenda discuțiilor.

Potrivit AFP, președintele francez va aborda și situația minorităților din Siria, după violențele dintre comunitățile religioase din ultimul an, precum și cooperarea în lupta împotriva grupării jihadiste Stat Islamic.

Vizita are loc într-un context regional tensionat, marcat de incursiunile militare israeliene în Siria și de influența tot mai mare a Turciei asupra noilor autorități de la Damasc.

După încheierea vizitei în Siria, Macron va merge la Ankara pentru a participa la Summitul NATO, unde sunt programate și discuții cu președintele turc, Recep Tayyip Erdoğan.