Video Explozie într-o fabrică de muniții din Rusia. Cel puțin 12 oameni au murit

O explozie într-o fabrică din oraşul Kopeisk de la est de Munţii Ural a ucis 12 oameni şi a rănit alţi cinci, informează joi agenţia de presă de stat TASS.

Informaţia a fost difuzată pe Telegram de guvernatorul regiunii Celiabinsk, Aleksei Teksler. El nu a precizat ce produce fabrica, dar surse locale afirmă că este vorba de muniţii.

Nu au fost deocamdată confirmate ştiri conform cărora o dronă a ajuns până în perimetrul fabricii, transmite Agerpres.

Sursa: X / Euromaidan Press

Kopeisk se află aproape de frontiera Rusiei cu Kazahstanul, la circa 2000 de km de Ucraina.

Sursa: X / Veselij Soldat

Ucrainenii folosesc tot mai frecvent drone pentru a lovi uzine şi instalaţii energetice în adâncimea teritoriului rus, iar serviciile de informaţii ale Kievului efectuează misiuni de sabotaj împotriva producătorilor de armament din Rusia.

Duminică, un atac cu drone al Forțelor Armate Ucrainene a provocat un incendiu la o instalație de procesare a gazului din regiunea rusă Orenburg. Toate serviciile de urgență au fost mobilizate pentru a stinge flăcările, iar Guvernatorul a transmis cetățenilor să rămână vigilenți.