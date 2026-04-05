Explozibil de mare putere descoperit în apropierea unei conducte de gaze din Serbia. Viktor Orbán a convocat un consiliu de apărare de urgență

Autoritățile din Serbia au anunțat descoperirea unor obiecte suspecte în apropierea unei conducte de gaze, în zona satelor Velebit, Trešnjevac și Vojvode Zimonić din comuna Kanjiža, potrivit agenției Tanjug.

Aproximativ 140 de militari și polițiști au fost mobilizați, iar operațiunile de verificare a terenului sunt în desfășurare.

Surse citate de Tanjug afirmă că, în baza aprobării Parchetului Superior din Subotica, unități ale poliției judiciare, împreună cu Poliția Militară și alte structuri ale armatei sârbe, desfășoară încă din primele ore ale dimineții o operațiune de blocare și percheziție a unei zone din Kanjiža. Scopul este identificarea unor materiale interzise considerate periculoase pentru viața populației și pentru infrastructura critică din regiune.

Mai multe drumuri din comună au fost blocate de forțele de ordine. Printre acestea se numără rutele dintre Trešnjevac și Vojvode Zimonić, precum și între Vojvode Zimonić și Velebit. Martorii locali au relatat că în zonă pot fi auzite și elicoptere care sprijină operațiunea din aer.

Poliția și armata efectuează verificări atât la sol, cât și din aer, în cadrul unei acțiuni coordonate.

Viktor Orbán a convocat o reuniune de urgență a consiliului de apărare

Premierul Ungariei, Viktor Orbán, a convocat o ședință de urgență a Consiliului de Apărare după descoperirea explozibilului în apropierea unei infrastructuri de gaze considerate critică, care leagă Serbia de Ungaria.

Pe rețelele sociale, Orbán a anunțat că a discutat telefonic cu președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, fiind informat despre situația în curs. Potrivit acestuia, autoritățile sârbe ar fi găsit un dispozitiv exploziv puternic și mijloacele necesare pentru detonare.

Aleksandar Vučić: ancheta este în desfășurare

Președintele Serbiei a declarat că investigațiile sunt în desfășurare în zona Kanjiža, unde au fost identificate două pachete mari de explozibili, și că autoritățile așteaptă o calificare juridică din partea procurorilor.

El a precizat că serviciile de informații și forțele de ordine analizează posibile piste, însă unele dintre acestea ar putea fi false. Vučić a subliniat că instituțiile statului tratează situația cu maximă seriozitate.

Potrivit declarațiilor sale, au fost luate măsuri suplimentare de protecție pentru infrastructura energetică, inclusiv pentru stații de comprimare și puncte de control din mai multe regiuni ale țării.

Președintele a afirmat că obiectivul principal al autorităților este prevenirea oricărui incident și protejarea populației, în timp ce ancheta continuă pentru stabilirea circumstanțelor exacte și a eventualelor responsabilități.