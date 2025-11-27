Experți avertizează: gripa aviară ar putea provoca o pandemie mai gravă decât cea de COVID-19

Virusul gripei aviare, care s-a răspândit în rândul păsărilor sălbatice, al păsărilor de curte și al mamiferelor, ar putea duce la o pandemie mai severă decât SARS-CoV-2, dacă va suferi mutații ce îi permit transmiterea între oameni, avertizează directorul centrului de infecții respiratorii al Institutului Pasteur din Franța.

Gripa aviară înalt patogenă, cunoscută și sub denumirea de gripă aviară, a determinat sacrificarea a sute de milioane de păsări în ultimii ani, perturbând aprovizionarea cu alimente și contribuind la creșterea prețurilor, deși cazurile la om rămân rare, potrivit Reuters.

„Ceea ce ne temem este ca virusul să se adapteze la mamifere, în special la oameni, devenind capabil de transmitere de la om la om, iar acel virus ar fi un virus pandemic”, a declarat pentru Reuters Marie-Anne Rameix-Welti, director medical la centrul de infecții respiratorii al Institutului Pasteur.

Institutul a fost printre primele laboratoare europene care au dezvoltat și distribuit teste de detectare a COVID-19, punând protocoalele la dispoziția Organizației Mondiale a Sănătății și a laboratoarelor din întreaga lume.

Potrivit Rameix-Welti, oamenii au anticorpi împotriva gripei sezoniere H1 și H3, dar nu și împotriva gripei aviare H5, care afectează păsările și mamiferele, la fel cum nu aveau anticorpi împotriva COVID-19 la începutul pandemiei. „O pandemie de gripă aviară ar fi probabil destul de gravă, potențial chiar mai gravă decât pandemia pe care am trăit-o”, a spus ea. Spre deosebire de COVID-19, care afectează în principal persoanele vulnerabile, virusurile gripale pot ucide și persoane sănătoase, inclusiv copii.

În trecut, au existat mai multe cazuri de infecție umană cu virusuri H5, inclusiv H5N1, prezent în prezent printre păsările de curte din SUA. Primul caz de H5N5 la om a fost raportat luna aceasta în statul Washington, iar pacientul, cu afecțiuni preexistente, a decedat săptămâna trecută.

Cu toate acestea, riscul apariției unei pandemii la om rămâne scăzut, spune Gregorio Torres, șeful Departamentului Științific al Organizației Mondiale pentru Sănătatea Animalelor: „Trebuie să fim pregătiți să reacționăm suficient de repede. Dar, deocamdată, puteți să vă plimbați liniștiți prin pădure, să mâncați pui și ouă și să vă bucurați de viață. Riscul unei pandemii este o posibilitate. Dar, în termeni de probabilitate, este încă foarte scăzut.”

Rameix-Welti a subliniat că, în cazul în care virusul ar suferi mutații ce îi permit transmiterea între oameni, lumea ar fi mai bine pregătită decât înainte de pandemia de COVID-19.

„Avantajul gripei, în comparație cu COVID, este că avem măsuri preventive specifice. Avem vaccinuri candidate gata și știm cum să producem rapid un vaccin. Avem, de asemenea, stocuri de antivirale specifice, care, în principiu, ar fi eficiente împotriva acestui virus al gripei aviare”, a adăugat ea.